Трамп заявил о желании России получать экономическую помощь от США

Россия хочет получить от США помощь после достигнутых американской экономикой успехов, заявил президент Дональд Трамп на встрече со своими сторонниками в штате Иллинойс. Об этом пишет РБК.
Трамп отметил, что за свое президентство развил американскую экономику, в связи с чем многие страны хотят получить от США экономическую помощь. "Россия хочет нашей помощи в экономическом плане. Потому что мы добились такого богатства, и я проделал действительно хорошую работу — $11,7 трлн. Россия хочет нашей помощи, все хотят нашей помощи", — сказал Трамп. Других подробностей об этом он не привел, как и не указал, в каких именно областях Москва надеется на помощь Вашингтона.
Комментируя прошедшую в июле встречу с президентом России Владимиром Путиным в Хельсинки, Трамп отметил, что во взаимоотношениях с российским президентом "все отлично". Одновременно американский президент вновь упрекнул Германию за то, что она платит России "миллиарды долларов в месяц" за газ, в то время как "Европа хочет, чтобы мы защищали ее и Германию от России".
Днем ранее на митинге в Северной Каролине Трамп заявил, что его победа на выборах 2016 года — "худшее, что случилось с Россией", однако добавил, что с Москвой нужно "поладить". До этого стало известно, что очередная встреча Путина и Трампа пройдет 11 ноября в Париже в рамках мероприятий, посвященных 100-летию окончания Первой мировой войны. Заявление о новой встрече прозвучало на фоне намерений США выйти из договора о ликвидации ракет средней и малой дальности 1987 года (ДРСМД).