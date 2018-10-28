Трамп заявил о желании России получать экономическую помощь от США

Трамп отметил, что за свое президентство развил американскую экономику, в связи с чем многие страны хотят получить от США экономическую помощь. "Россия хочет нашей помощи в экономическом плане. Потому что мы добились такого богатства, и я проделал действительно хорошую работу — $11,7 трлн. Россия хочет нашей помощи, все хотят нашей помощи", — сказал Трамп. Других подробностей об этом он не привел, как и не указал, в каких именно областях Москва надеется на помощь Вашингтона.

Комментируя прошедшую в июле встречу с президентом России Владимиром Путиным в Хельсинки, Трамп отметил, что во взаимоотношениях с российским президентом "все отлично". Одновременно американский президент вновь упрекнул Германию за то, что она платит России "миллиарды долларов в месяц" за газ, в то время как "Европа хочет, чтобы мы защищали ее и Германию от России".