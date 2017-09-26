26.09.2017, 21:59

Трамп заявил о ”полной готовности” США к военному решению против КНДР

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Gazeta.ru
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Kim ja Trump
Kim ja TrumpFoto: SAUL LOEB, ED JONES, AFP

Президент США Дональд Трамп заявил, что Соединенные Штаты полностью готовы к военному решению конфликта с Северной Кореей, передает Gazeta.ru со ссылкой на Reuters.

”Мы полностью подготовлены ко второму варианту, не предпочитаемому нами варианту”, — отметил американский лидер.

При этом Трамп предупредил, что военное решение будет иметь ужасные последствия для коммунистической страны.

”Это будет разрушительно, я могу вам сказать, что это будет разрушительно для Северной Кореи. Это называется военный вариант. Если нужно будет использовать его, мы это сделаем”, — подчеркнул президент США.

Ранее сообщалось, что Пентагон намерен предоставить Трампу варианты по Северной Корее, если КНДР продолжит провокационные действия.

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