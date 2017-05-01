Трамп заявил о готовности встретиться с Ким Чен Ыном

Президент США Дональд Трамп заявил о готовности встретиться с лидером КНДР Ким Чен Ыном при ”подходящих” обстоятельствах, передает gazeta.ru со ссылкой на Bloomberg.
”Если бы это случилось при подходящих обстоятельствах, я был бы абсолютно готов, я бы счел это за честь. Если это, повторюсь, произойдет при подходящих обстоятельствах. Но я бы сделал это”, — сказал он.
Трамп также отметил, что ”многие политики никогда такого бы не сказали”, и добавил, что у него и Ким Чен Ына есть ”горячие новости”.
Ранее сообщалось, что президент Филиппин Родриго Дутерте прокомментировал приглашение Трампа.
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