Трамп заявил о готовности встретиться с Ким Чен Ыном

Президент США Дональд Трамп заявил о готовности встретиться с лидером КНДР Ким Чен Ыном при ”подходящих” обстоятельствах, передает gazeta.ru со ссылкой на Bloomberg.

”Если бы это случилось при подходящих обстоятельствах, я был бы абсолютно готов, я бы счел это за честь. Если это, повторюсь, произойдет при подходящих обстоятельствах. Но я бы сделал это”, — сказал он.

Трамп также отметил, что ”многие политики никогда такого бы не сказали”, и добавил, что у него и Ким Чен Ына есть ”горячие новости”.

Ранее сообщалось, что президент Филиппин Родриго Дутерте прокомментировал приглашение Трампа.