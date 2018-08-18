Трамп заявил, что уже сделал Америку великой

Президент США Дональд Трамп заявил в пятницу, что он уже выполнил обещание своей предвыборной кампании и сделал Америку вновь великой чуть более чем за полтора года своего пребывания в должности. Своими успехами в области культивирования национальной гордости процессом "вставания с колен" президент поделился на микроблоге в соцсети Twitter.
В качестве доказательства превращения США в супердержаву Трамп назвал рост фондовых рынков, снижение безработицы и укрепление вооруженных сил США в период правления его администрации, сообщает ТАСС.
Президент-республиканец сделал такое заявление, критически комментируя высказывания одного из своих политических противников из Демократической партии — губернатора штата Нью-Йорк Эндрю Куомо. Тот заявил в среду, что не считает США великой страной, потому что женщины продолжают подвергаться дискриминации, отмечая, что "она (Америка) никогда не была такой уж великой".
"Вот это да! Большой отпор в ответ на поистине глупое заявление губернатора (штата) Нью-Йорк Эндрю Куомо о том, что Америке не хватает величия, — написал Трамп на своей странице в Twitter. — Я уже сделал Америку снова великой, только поглядите на рынки, на рабочие места, на вооруженные силы — устанавливаем рекорды, и сделаем еще лучше! Эндрю страшно "поперхнулся".
В следующем твите президент пустился в рассуждения о том, что выдвинутый им лозунг о национальном величии является наиважнейшим для страны. Американец, который публично признается в том, что не стремится "снова сделать Америку великой", не может быть политиком, и избиратели обязаны отвернуться от него, полагает Трамп. Он также добавил, что теперь Куомо следует подать в отставку.
Примечательно, что все возражения Трампа касались первой части утверждения Куомо, а о гендерной дискриминации президент, которого подозревают в женоненавистничестве, рассуждать не стал.
Дональд Трамп победил на выборах президента США, состоявшихся 8 ноября 2016 года. Он вступил в должность 20 января 2017-го. В ходе избирательной кампании он обещал "сделать Америку снова великой": возродить промышленность и создать новые рабочие места, принять протекционистские меры в торговле с другими странами, облегчить налоговое бремя для бизнеса, ужесточить миграционную политику, пересмотреть направления внешней политики (в частности, с большей твердостью вести переговоры с Китаем и Саудовской Аравией).
Абстрактный лозунг про величие Америки является для Трампа излюбленным. Он даже решил снова использовать его доработанный вариант во время предвыборной кампании 2020 года. "Сохраним Америку великой!" — такой слоган Трамп придумал еще до инаугурации.
Если же говорить о конкретных предвыборных обещаниях Трампа, например о строительстве стены на границе Мексики за ее же счет или о введении жесткого ограничения на иммиграцию, то осуществить задуманное президенту не удалось, хотя он очень старался.
Администрация Трампа неоднократно предпринимала попытку свернуть программу по приему в США беженцев и запретить въезд в страну гражданам нескольких стран, преимущественно населенных мусульманами. Однако соответствующие указы были заблокированы судебными решениями, писала Русская служба BBC.