"Я стараюсь не обращать внимания на многочисленные подстрекательские заявления президента О. и на препятствия. Думал, что это будет гладкая передача власти — нет!" — написал Трамп в Twitter.

Doing my best to disregard the many inflammatory President O statements and roadblocks.Thought it was going to be a smooth transition - NOT!