Трамп заявил, что Ким Чен Ын начал уважать США

Президент США Дональд Трамп заявил, что лидер КНДР Ким Чен Ын начал уважать США, передает Gazeta.ru со ссылкой на Reuters.



Об этом он заявил в ходе выступления в Финиксе.

”Мне кажется, что Ким Чен Ын начинает нас уважать, это позитивный сдвиг”, — заявил Трамп.

В ночь на 9 августа вооруженные силы Северной Кореи объявили, что они рассматривают возможность нанесения ракетных ударов в районе острова Гуам, где находятся военные базы США.

В ответ президент США Дональд Трамп заявил, что если КНДР продолжит угрожать США, то ее ждет ”огонь и ярость” Вашингтона.

По данным телеканала NBC, Пентагон подготовил план превентивного удара по ракетным объектам КНДР на случай, если Трамп отдаст такой приказ.

Тем не менее позже КНДР отложила запуск, добавив, что все равно готова нанести ракетный удар.