Трамп запретил трансгендерам служить в армии

Пентагон не сможет принимать трансгендеров на службу в армию и оплачивать им процедуры по смене пола. Новая норма вступит в силу в марте 2018 года.

Президент США Дональд Трамп подписал указ, запрещающий Минобороны принимать на службу в армию трансгендеров. Соответствующий меморандум размещен в пятницу, 25 августа, на сайте Белого дома.

Администрация Барака Обамы, при котором был снят этот запрет в 2016 году, тогда не привела доказательств того, что отмена ограничений не будет препятствовать эффективности военных, не нарушит сплоченность и не повредит ресурсам вооруженных сил, сказано в документе.

Трамп также запретил Пентагону оплачивать процедуры по смене пола. Финансирование разрешается только в том случае, если они были начаты еще до вступления закона в силу. Предполагается, что запрет будет действовать с 23 марта 2018 года.

О намерении вернуть запрет на службу в армии для трансгендеров Трамп заявлял в июле этого года. "Наши военные должны концентрировать свои усилия на достижении решительной и сокрушающей победы и не могут быть обременены гигантскими медицинскими затратами и беспорядком, которыми будет сопровождаться присутствие трансгендеров в армии", — написал он тогда в своем Twitter.

Пентагон разрешил трансгендерам служить в армии США в июле 2016 года. Военным было предоставлено время до июня 2017 года, чтобы разработать соответствующие директивы, однако министр обороны в администрации Трампа Джеймс Мэттис продлил этот срок на полгода.

В вооруженных силах США служат по разным оценкам от 1350 до 15 тысяч трансгендеров, указывает агентство AFP.