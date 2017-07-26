Трамп запретил трансгендерам служить в армии

Президент США Дональд Трамп объявил, что трансгендерам запретят служить в Вооруженных силах в любом качестве. Такое решение он принял после ”консультаций с генералами и военными экспертами”, передает Медуза.

”Наша армия должна сосредоточиться на решительной и подавляющей победе, а не заниматься огромными медицинскими расходами и другими помехами, которые влекут за собой военнослужащие-трансгендеры. Спасибо”, — написал Трамп.

Запрет на службу трансгендеров в армии США был снят 30 июня 2016 года после многолетних дебатов. С октября их начали принимать на службу, а также проводить операции по смене пола. Пентагон с тех пор занимался проверкой влияния трансгендеров в армии на боеготовность Вооруженных сил.

После снятия запрета процедуру по смене пола начали около 250 военнослужащих. Общее количество трансгендеров в американских войсках оценивают в 2500-7000 человек.