Трамп запланировал телефонный разговор с Путиным на вторник

Президент США Дональд Трамп во вторник проведет телефонный разговор с президентом России Владимиром Путиным, сообщил Белый дом.

Как отмечается в плане мероприятий с участием Трампа, который ежедневно распространяет пресс-служба Белого дома, телефонный разговор американского и российского лидеров состоится в 12:30 по времени восточного побережья США.

Этот телефонный разговор Трампа и Путина станет третьим по счету. Первый разговор лидеров двух стран состоялся 28 января, в ходе него президенты России и США договорились продолжить взаимодействие между Москвой и Вашингтоном как на уровне экспертов, так и в формате личных контактов. 4 апреля Трамп позвонил Путину, чтобы выразить соболезнования в связи с терактом в метро Санкт-Петербурга.