01.07.2018, 19:00

Трамп: законодательство США по миграции — самое глупое в мире

 (9)
ИТАР-ТАСС
EST 1
Donald Trump
Donald TrumpFoto: Alex Brandon, AP

Президент США Дональд Трамп в очередной раз раскритиковал законодательство США в сфере иммиграции, назвав его "самым глупым в мире". Соответствующее заявление он сделал в субботу в Twitter.

"Когда люди приезжают в нашу страну незаконно, мы должны немедленно высылать их обратно, а не тратить годы на законодательные маневры. Наши законы самые глупые в мире", — передает текст сообщения ТАСС.

Кроме того, Трамп заявил, что американские демократы, выступая за открытые границы, демонстрируют слабость по отношению к криминалу, в то время как республиканцы "хотят крепких границ и не хотят криминала".

В последние недели в США разразился скандал, касающийся объявленной в апреле минюстом политики "нулевой толерантности" к нарушителям миграционного законодательства, в том числе к тем, кто переходит границу с детьми. Задержанных родителей в обязательном порядке заключали под стражу и привлекали к уголовной ответственности. Их детей отправляли в специальные центры содержания, поскольку по американским законам они не могут быть арестованы. В результате в период с 19 апреля до последнего времени были разлучены с родителями около 2300 детей, что вызвало волну критики со стороны политических противников Трампа.

В субботу, 30 июня, во многих городах США прошли массовые акции протеста против миграционной политики действующей администрации. Их участники требовали, в том числе, ускорить возвращение родственникам детей, отнятых у нелегальных мигрантов на границе.

Американский лидер ранее уже дал поручение минюсту разработать меры, которые позволят семьям, задержанным за незаконное пересечение американской границы, вместе находиться в местах предварительного заключения до рассмотрения судом их дела.

26 июня суд в Сан-Диего (штат Калифорния) постановил, что властям США следует в течение 30 дней обеспечить воссоединение семей нелегалов, находящихся под стражей. На это было отведено 14 дней, если разлучены с родителями были дети младше пяти лет.

Cмотрите ли вы чемпионат мира по футболу 2018?
Ответь на вопрос и выиграй 2 билета на Õllesummer.


Спасибо за ответы и удачи!
Читайте также:
Оставить комментарий
либо комментировать анонимно
Публикуя комментарий, вы соглашаетесь с правилами
Транслит
Читать комментарии Читать комментарии

TOP НОВОСТИ


Испания в шоке! Акинфеев втащил Россию в четвертьфинал

01.07.2018
В поединке 1/8 финала чемпионата мира по футболу сборная России одолела в серии пенальти Испанию - 4:3 (основное и дополнительное время завершилось вничью - 1:1). Портал Delfi вел текстовую онлайн-трансляцию этого поединка.
Подробнее

Общественный уездный транспорт стал бесплатным: расписания в Ида-Вирумаа пока прежние, но могут измениться

01.07.2018
Сегодня в десяти уездах Эстонии уездные линии общественного транспорта стали бесплатными. В первое время в Ида-Вирумаа в автобусах валидаторы действовать не будут, а пассажирам будет необходимо только получить билет у водителя — для статистики, которая чрезвычайно важна, подчеркивают в Объединенном центре транспорта Ида-Вирумаа.
Подробнее



КОНТЕНТ-МАРКЕТИНГ

Привлекательный каменный шпон придает помещениям близкий к природному вид
Новые технологии изготовления материалов быстро развиваются и в мебельной промышленности. Если Вы реновируете или строите, то стоит подумать о каменном шпоне и посетить салоны AS MASS.
Подробнее
КОНТЕНТ-МАРКЕТИНГ




-7% Naiste käekell Aegaon Tabula Rasa Suede
290,- €
269,70 €
-40% Esprit Meeste käekell ES106871002
182,70 €
109,62 €
Naiste käekell Daniel Wellington DW00100047
139,- €
Naiste käekell Daniel Wellington DW00100038
169,- €
-7% Meeste käekell Aegaon Tabula Rasa Black/Gold
399,- €
371,07 €
-7% Meeste käekell Aegaon Tabula Rasa Suede Automatic
499,- €
464,07 €

КОНТЕНТ-МАРКЕТИНГ

Обзор лучших парков приключений в Эстонии
Парк приключений – это не просто место, где можно лазать, но и прекрасная возможность интересно провести время с друзьями и с коллегами. И почему бы не выбрать один из перечисленных ниже парков для проведения командного обучения или празднования дня рождения – возможностей хватает.
Подробнее
КОНТЕНТ-МАРКЕТИНГ



ИНТЕРАКТИВНЫЙ ГРАФИК: С 1 июля уездный общественный транспорт в большей части Эстонии стал бесплатным. Где именно?

01.07.2018
Начиная с 1 июля бесплатный уездный общественный транспорт будет действовать в зонах, отмеченных на представленной вашему вниманию карте зеленым цветом.
Подробнее


КОНТЕНТ-МАРКЕТИНГ

4 удивительных факта о питании вашего питомца, о которых вы не подозревали
Как владельцы домашних животных, мы знаем какие-то основы: шоколад токсичен для собак, кошки могут быть очень разборчивыми в еде. Но как насчет их потребностей в питании? Вот три вопроса, которые следует задать при выборе корма для вашего питомца: 1) безопасен ли он, 2) питателен ли он, 3) подходит ли он для вашего питомца.
Подробнее
КОНТЕНТ-МАРКЕТИНГ