Трамп: законодательство США по миграции — самое глупое в мире

Президент США Дональд Трамп в очередной раз раскритиковал законодательство США в сфере иммиграции, назвав его "самым глупым в мире". Соответствующее заявление он сделал в субботу в Twitter.

"Когда люди приезжают в нашу страну незаконно, мы должны немедленно высылать их обратно, а не тратить годы на законодательные маневры. Наши законы самые глупые в мире", — передает текст сообщения ТАСС.

Кроме того, Трамп заявил, что американские демократы, выступая за открытые границы, демонстрируют слабость по отношению к криминалу, в то время как республиканцы "хотят крепких границ и не хотят криминала".

В последние недели в США разразился скандал, касающийся объявленной в апреле минюстом политики "нулевой толерантности" к нарушителям миграционного законодательства, в том числе к тем, кто переходит границу с детьми. Задержанных родителей в обязательном порядке заключали под стражу и привлекали к уголовной ответственности. Их детей отправляли в специальные центры содержания, поскольку по американским законам они не могут быть арестованы. В результате в период с 19 апреля до последнего времени были разлучены с родителями около 2300 детей, что вызвало волну критики со стороны политических противников Трампа.