08.06.2018, 15:53

Трамп захотел добавить Россию в G7

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Lenta.ru
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Donald Trump
Donald TrumpFoto: NICHOLAS KAMM, AFP

Президент США Дональд Трамп заявил, что Россия должна участвовать в саммите ”Большой семерки” (G7). Об этом сообщает Reuters.

Корреспондент Associated Press в Белом доме передает, что американский лидер призвал восстановить формат ”Большой восьмерки” (G8), вернув туда Россию.

Против возврата G8 с участием Москвы выступает Германия. Так, 6 июня канцлер ФРГ Ангела Меркель заявила, что пока не видит повода для этого.

Как передавал ТАСС, 4 июня пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил журналистам, что формат G8 теряет свою актуальность для российской стороны.

”В изменяющейся политической и экономической обстановке стремительно возрастает значение и актуальность таких форматов, как "Большая двадцатка", где Россия принимает активное участие”, — пояснил он.

Рассуждать о том, согласится ли Москва снова стать частью ”Большой восьмерки” (G7 плюс Россия) в случае соответствующего предложения, Песков отказался.

ТОП

Формат G8 прекратил свое существование в 2014 году после присоединения Крыма к России. Тогда лидеры ведущих мировых держав отказались участвовать в саммите ”восьмерки”, который Россия как председатель должна была проводить в Сочи. Вместо этого в Брюсселе был проведен саммит ”семерки” — G7 (Франция, Великобритания, США, Германия, Япония, Италия и Канада).

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