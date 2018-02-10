Трамп заблокировал публикацию служебной записки демократов по "российскому делу"

Президент США Дональд Трамп заблокировал публикацию служебной записки конгрессменов-демократов по делу о вмешательстве России в президентские выборы 2016 года. Законодатели подготовили этот документ в противовес опубликованной в начале февраля записке республиканцев, в которой однопартийцы Трампа обвинили сотрудников ФБР и Минюста в неправомерных действиях в рамках "российского дела".

Как сообщает агентство Reuters, записка демократов была заблокирована по соображениям безопасности. В Белом доме заявили, что публикация подобного документа создала бы "значительные проблемы для национальной безопасности США и навредила бы интересам правоохранительных органов".

По словам юрисконсульта Трампа Дона Макгэна, глава государства в пятницу провел встречу с представителями Минюста и служб безопасности, а также директором ФБР, чтобы узнать их мнение относительно служебной записки демократов.

"Президент надеялся опубликовать документ, однако на его страницах оказалось множество чувствительных данных, которые не позволили главе государства пойти на такой шаг", — заявил Макгэн. Отметим, что ранее на этой неделе спецкомитет по разведке палаты представителей Конгресса США единогласно проголосовал за публикацию данной записки.

Глава фракции Демократической партии в сенате Чарльз Шумер обращался к Трампу с призывом как можно скорее одобрить публикацию служебной записки, поскольку "это вопрос основополагающей справедливости". "Американцы должны выслушать обе стороны в этом споре и сделать выводы", — подчеркивал сенатор.

В начале прошлой недели спецкомитет проголосовал за обнародование документа, предложенного республиканцами. Это было сделано вопреки возражениям демократов, утверждавших, что огласка может нанести ущерб расследованию предполагаемого вмешательства России в выборы. Трамп все равно разрешил опубликовать противоречивый документ.

СМИ отмечали, что решение Трампа опубликовать документ может поставить под удар отношения президента США с директором ФБР Кристофером Рэем и генпрокурором страны Родом Розенштайном, призывавшими Белый дом отказаться от этой идеи, поскольку обнародование секретной информации может угрожать национальной безопасности.

В резонансном документе содержалась информация о том, что спецслужбы США использовали непроверенные данные, чтобы убедить суд выдать разрешение на слежку за членами избирательной команды Трампа в рамках дела о возможном вмешательстве РФ в американские выборы. Представители Демократической партии США, в свою очередь, жаловались, что записка является примером избирательной информации.