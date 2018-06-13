Трамп: ядерной угрозы со стороны КНДР больше нет

Президент США Дональд Трамп в своем твиттере написал, что после его встречи с лидером КНДР Ким Чен Ыном ядерная угроза миру со стороны Северной Кореи исчезла.
"Только что приземлился — долгая поездка, но все теперь могут почувствовать себя гораздо безопаснее, чем в день, когда я занял кабинет. Больше нет ядерной угрозы со стороны Северной Кореи. Встреча с Ким Чен Ыном была интересным и очень позитивным опытом. У Северной Кореи есть огромный потенциал для будущего!", — написал американский лидер.
Он также отметил, что до того, как он занял должность президента США "все предполагали, что мы собирались воевать с Северной Кореей".
"Президент (США Барак) Обама сказал, что Северная Корея была нашей самой большой и опасной проблемой. Больше нет — спите спокойно сегодня!", — написал Трамп.