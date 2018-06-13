13.06.2018, 14:02

Трамп: ядерной угрозы со стороны КНДР больше нет

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Gazeta.ru
EST 1
NORTHKOREA-USA/
NORTHKOREA-USA/Foto: JONATHAN ERNST, REUTERS

Президент США Дональд Трамп в своем твиттере написал, что после его встречи с лидером КНДР Ким Чен Ыном ядерная угроза миру со стороны Северной Кореи исчезла.

"Только что приземлился — долгая поездка, но все теперь могут почувствовать себя гораздо безопаснее, чем в день, когда я занял кабинет. Больше нет ядерной угрозы со стороны Северной Кореи. Встреча с Ким Чен Ыном была интересным и очень позитивным опытом. У Северной Кореи есть огромный потенциал для будущего!", — написал американский лидер.

Он также отметил, что до того, как он занял должность президента США "все предполагали, что мы собирались воевать с Северной Кореей".

"Президент (США Барак) Обама сказал, что Северная Корея была нашей самой большой и опасной проблемой. Больше нет — спите спокойно сегодня!", — написал Трамп.

Ранее президент США в интервью телеканалу Fox News заявил, что северокорейский лидер Ким Чен Ын показался ему "забавным и очень умным парнем" со стратегическим мышлением. "Он забавный и он очень, очень умный. Он отличный переговорщик, он парень со стратегическим мышлением", — сказал Трамп.

Он добавил, что сразу же поладили с Ким Чен Ыном. Также Трамп не стал отказываться от своих прошлых заявлений о северокорейском лидере. По его мнению, без них переговоры с северокорейским лидером могли бы не состояться. При этом американский президент добавил, что в периоды агрессивной риторики он иногда чувствовал себя "глупо", однако считал необходимым ее продолжать.

Президент США также опубликовал в своем твиттере видеоролик, который он показал Ким Чен Ыну во время саммита в Сингапуре. Видеозапись также размещена на странице Белого дома в фейсбуке. Ролик похож на трейлер фильма, который рассказывает о жизни людей, которые изменили ход истории.

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В начале видеоролика указывается, что он произведен студией A Destiny Pictures Productions. Главными действующими лицами фильма названы Трамп и Ким Чен Ын.

Закадровый голос на видео говорит, что среди живущих на Земле 7 млрд людей лишь немногие из них могут повлиять на ход истории. Цветными изображениями в ролике показываются достижения западных стран, а черно-белыми — пустые полки магазинов и запуски ракет.

"Сделает ли этот лидер выбор за развитие своей страны, в пользу того, чтобы быть частью мира, чтобы стать героем для своего народа?", — спрашивает закадровый голос.

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