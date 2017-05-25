Трамп выступит на самом коротком за 10 лет саммите НАТО в Брюсселе

Самый короткий саммит НАТО по меньшей мере за последнее десятилетие открывается в Брюсселе. Он займет около 9 часов, при этом большая часть времени будет посвящена различным торжественным церемониям, включая открытие новой штаб-квартиры альянса и двух мемориальных комплексов, передает ТАСС.

Единственная рабочая сессия этого саммита пройдет в формате делового ужина продолжительностью около трех часов. За первые полчаса выступят с трехминутными речами генсек НАТО Йенс Столтенберг и лидеры всех 28 государств альянса. Следующие полтора часа они потратят на обсуждение двух ключевых тем саммита: увеличение военных расходов и борьбу с террористической организацией "Исламское государство" (ИГ). Эта дискуссия будет иметь особе значение на фоне теракта в Манчестере.

Саммит проводится всего через 10 месяцев после того, как встречу глав государств и правительств стран — членов НАТО приняла Варшава. Столтенберг еще в марте объявил, что в силу сокращенного формата встречи на нее не приглашены страны — партнеры блока, для которых на обычных саммитах отводится отдельная пленарная сессия.

Фактор Трампа

Президент США Дональд Трамп впервые выступит на встрече на высшем уровне в НАТО. В Брюсселе от него ожидают подтверждения приверженности Вашингтона всем своим обязательствам в рамках альянса, а взамен страны-члены пообещают поднять свои оборонные бюджеты и расширить закупки вооружений и техники, основным поставщиком которых является военно-промышленный комплекс США.

Таким образом президенту США предстоит публично дезавуировать заявления, которые он делал в адрес НАТО в ходе своей избирательной кампании и сразу после победы на выборах.

Уже вскоре после своего избрания Трамп заявлял в интервью, опубликованном британской The Times и немецкой Bild, что у НАТО немало проблем, организация "устарела, поскольку была спроектирована много лет назад". Он посетовал на то, что лишь пять стран альянса тратят на оборону столько, сколько должны. Впрочем, уже к апрелю президент пересмотрел свою точку зрению, сказав на пресс- конференции со Столтенбергом в Вашингтоне, что НАТО — "больше не устаревшая" организация. Он добавил, что, с его точки зрения, альянс смог адаптироваться к новым задачам, таким как борьба с исламским экстремизмом.

Без новых движений на Восток

Отвечая на вопросы журналистов на пресс-конференции перед саммитом, Столтенберг отметил, что тематика отношений с Россией или кризис на Украине могут быть затронуты на этой встрече, однако никаких новых практических решений, в частности по расширению военного присутствия на востоке альянса, не ожидается. "Мы выполняем решения, которые были приняты на саммите в Уэльсе и на саммите в Варшаве. Я не ожидаю никаких новых запросов для дополнительных мер", — сказал он.

Альянс завершит развертывание четырех многонациональных батальонов на востоке блока к июню, их численность составит до 1,5 тыс. человек в каждом. Помимо этого в Румынии альянс создает сводную учебную дивизию.

Деньги и закупки

Столтенберг подчеркнул, что рост военного присутствия США в Европе "не отменяет необходимости увеличения военных расходов европейских стран НАТО" до 2% ВВП.

Он подтвердил, что лидеры стран НАТО должны принять решение о введении так называемых национальных планов повышения оборонных расходов, в которых будут расписаны все этапы увеличения военного бюджета, а также объемы средств, выделяемых на закупки новых вооружений и техники и доля расходов на военные операции альянса. О выполнении всех этих положений каждая страна должна будет на ежегодной основе отчитываться на министерских встречах альянса.

Антитеррор

Что касается борьбы с ИГ, то Столтенберг заявил перед саммитом, что альянс будет обсуждать свое присоединение к коалиции США в Ираке и Сирии, однако тут же уточнил, что роль НАТО там "будет небоевой".

"Мы обсуждаем, должна ли НАТО стать членом коалиции", — сказал он. Однако генсек добавил, что альянс не рассматривает возможность непосредственного участия в боевых действиях. "Этого нет в повестке дня", — подчеркнул он.

Иными словами, НАТО готова активизировать разведывательные полеты самолетов дальнего радиолокационного обнаружения АВАКС, которые альянс осуществляет и сейчас вдоль побережья Сирии и ее границы с Турцией, а также расширить свои действия по подготовке военных для иракской армии, но уже не в качестве партнера, а в качестве члена коалиции.

С Черногорией — вперед

Лидеры НАТО также должны поприветствовать завершение ратификации протокола о вступлении Черногории в альянс. "Страны НАТО завершают процесс ратификации протокола о вступлении Черногории. Мы поприветствуем на саммите премьер- министра этой страны, ожидаем, что она станет 29-м членом НАТО в начале июня", — сказал Столтенберг в среду.

"Пальцы" НАТО

Приветствовать Трампа лидеры стран альянса будут в Агоре — достигающем 30 метров в высоту стеклянном атриуме новой штаб-квартиры, который соединяет воедино ее 8 больших крыльев и 4 малых. Архитектурное решение здания — шеренга из восьми частично перекрывающих друг друга полуарок — призвано символизировать единство членов альянса и способность НАТО приспосабливаться к меняющимся условиям. По замыслу разработчиков дизайна, в плане здания сторонний наблюдатель должен увидеть подобие пальцев на двух ладонях, встречающихся в рукопожатии.

Впрочем, критики проекта, стоившего налогоплательщикам из стран альянса больше 1 млрд евро, видят в нем прежде всего монумент завышенным амбициям как самого НАТО, так и его бывшего генерального секретаря Андерса Фога Расмуссена, при котором началось строительство.

Решение построить для Организации новую штаб-квартиру страны — члены НАТО приняли еще на саммите в Вашингтоне в 1999 году, однако воплощение проекта в жизнь затянулось. Согласно нынешней аргументации альянса, старая штаб- квартира, возведенная в 1967 году, давно перестала отвечать потребностям НАТО, число членов которого за 50 лет возросло почти вдвое. На 250 000 кв. м должны легко разместиться нынешние 4 тыс. сотрудников НАТО и членов национальных делегаций. Намекая на возможность дальнейшего расширения состава альянса, в Организации подчеркивают, что штаб- квартира не только построена с хорошим запасом на будущее, но и может быть легко расширена в случае необходимости.

От Берлина до сентября

Торжественная церемония передачи штаб-квартиры альянсу от Бельгии, которая взяла на себя ее строительство, будет сопровождаться открытием двух монументов. По левую руку от центральной аллеи, ведущей к главному входу в Агору, канцлер ФРГ Ангела Меркель откроет памятник, представляющий собой часть Берлинской стены и символизирующий стремление НАТО к сохранению мира в годы холодной войны. По правую руку Трампом будет открыт мемориал жертвам терактов 11 сентября 2001 года. Фрагменты обрушившихся зданий Всемирного торгового центра призваны стать напоминанием о единственном случае, когда НАТО задействовала статью 5 Североатлантического договора, объявив о необходимости коллективной обороны от терроризма.