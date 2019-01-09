Трамп выступил с обращением к американцам

Как заявил президент, тысячи человек могут погибнуть из-за связанной с миграцией преступности.

Трамп также выразил надежду, что "шатдаун" правительства прекратится по итогам его встречи с лидерами конгресса в среду. "Единственное решение заключается в том, что демократы приняли бы закон о расходах, который бы защищал наши границы и открыл бы правительство. Эта ситуация может быть разрешена на встрече за 45 минут", — сказал американский лидер.

Президент добавил, что готов пойти на уступки демократам и уже не настаивает на том, чтобы стена была из бетона — он согласен на стальное ограждение.

При этом Трамп выразил уверенность, что стена на границе с Мексикой "быстро себя окупит".

"Стоимость нелегальных наркотиков (попадающих в США) превышает 500 миллиардов долларов в год — гораздо больше, чем 5,7 миллиарда, которые мы запросили у конгресса (на строительство стены). Стена также будет оплачена опосредованно за счет нового торгового соглашения, которое мы подписали с Мексикой", — заявил он.

"Шатдаун" в США

Двадцать второго декабря правительство Соединенных Штатов частично перестало выполнять свои обязанности, это так называемый "шатдаун" (от английского shutdown — "закрытие", "отключение"). Поводом послужил отказ демократической партии одобрить бюджет, предусматривающий около пяти миллиардов долларов на возведение стены на границе с Мексикой. Трамп отказывается изъять из документа соответствующие расходы, поскольку стена была его предвыборным обещанием.