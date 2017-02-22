Трамп выразил соболезнования в связи с кончиной Чуркина

Президент США Дональд Трамп с огорчением воспринял известия о внезапной гибели постпреда России при ООН Виталия Чуркина, передает gazeta.ru со ссылкой на ТАСС.



”Президент Дональд Трамп был огорчен, узнав о внезапной кончине российского постоянного представителя при ООН Виталия Чуркина. Будучи опытным дипломатом, посол Чуркин работал со своими американскими коллегами в Нью-Йорке на протяжении более 10 лет”, — говорится в сообщении.

По словам Трампа, Чуркин сыграл важнейшую роль в сотрудничестве с США по ряду ключевых вопросов международной безопасности, несмотря на то, что Соединенные Штаты иногда не соглашались с партнерами из России.

Ранее Генсек ООН Антониу Гутерреш в телефонном разговоре с главой МИД России Сергеем Лавровым выразил соболезнования в связи с кончиной Виталия Чуркина.