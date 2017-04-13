Трамп: встречи Тиллерсона в Москве закончились лучше, чем ожидалось

Визит госсекретаря США Рекса Тиллерсона в Россию прошел лучше, чем ожидалось, заявил американский президент Дональд Трамп во время совместной пресс-конференции с генеральным секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом.

"Все прошло довольно хорошо. Может, даже лучше, чем ожидалось", — заявил Трамп. Он добавил, что сейчас США и Россия "совсем не ладят" друг с другом.

"Что касается отношений с Россией, то мы, наверное, находимся на историческим минимуме в этом отношении", — сказал президент США.

"Путин — лидер России. Россия — сильная страна. Мы — очень-очень сильная страна", — заявил Трамп. Надо подождать, чтобы понять, как сложится сотрудничество с Москвой, добавил он.

Сирия и химическая атака

Также Трамп в очередной раз высказался по поводу событий в Сирии. Как заявил президент США, он не хотел бы думать, что Россия заранее знала о химической атаке в Сирии.

В начале апреля по поселку Хан Шейхун в провинции Идлиб был нанесен авиаудар, после которого люди начали задыхаться и умирать, всего погибло около 90 человек. Запад возложил ответственность за атаку на президента Сирии Башара Асада. Сирийские власти отрицают применение химического оружия.

Через несколько дней после химической атаки США нанесли ракетный удар по сирийской авиабазе "Шайрат", с которой поднимались самолеты, сбросившие бомбы на Хан Шейхун. Президент России Владимир Путин назвал действия США нарушением международного законодательства и агрессией против суверенного государства.

"Я нисколько не сомневаюсь, что мы правильно поступили", — сказал 12 апреля Трамп о ракетном ударе по Сирии.

На пресс-конференции Трамп также заявил, что пришло время остановить гражданскую войну в Сирии, разгромить террористов и позволить беженцам вернуться домой.

Президент поблагодарил членов НАТО за то, что они резко осудили химическую атаку в Сирии. Столтенберг добавил, что необходимо искать способы договориться с Россией.

Трамп сказал, что он будет работать над укреплением партнерства членов НАТО. Президент США напомнил, что несколько месяцев назад он назвал НАТО "устаревшим" альянсом, но сейчас изменил свое мнение.

"У меня с генеральным секретарем была продуктивная дискуссия о том, что НАТО еще может сделать для борьбы с терроризмом. Я давно жаловался по этому поводу, и они изменились, сейчас они действительно борются с терроризмом", — сказал Трамп и добавил, что больше не считает НАТО устаревшей структурой.

Визит Тиллерсона в Россию

Госсекретарь США Рекс Тиллерсон 12 апреля приехал в Москву, где встретился с главой МИД России Сергеем Лавровым и президентом России Владимиром Путиным.

На встречах обсуждались война в Сирии, санкции и вопросы двустороннего сотрудничества. Тиллерсон и Лавров разошлись в своих оценках по сирийскому вопросу, но обошлись без жестких формулировок. Глава госдепартамента США в очередной раз заявил, что президент Сирии Башар Асад должен уйти.

Лавров ответил, что Россия вообще не делает ставок на персоны. "Ни на Асада, ни на кого-то другого. Сирийцы должны сесть и договориться", — сказал глава МИД России.

При обсуждении химической атаки в провинции Идлиб Тиллерсон однозначно заявил, что химическое оружие было использовано режимом Асада. Лавров ответил, что Россия просит предоставить доказательства.

"Считаем контрпродуктивным в Совбезе ООН принимать резолюцию, посвященную не столько расследованию, сколько легитимизации обвинений, которые априори [звучат в адрес] официального Дамаска", — сказал Лавров.

12 апреля Россия заблокировала проект очередной резолюции по Сирии в Совете безопасности ООН. Проект внесли Великобритания, США и Франция.

По данным Рейтер, авторы проекта резолюции возлагают ответственность за химическую атаку в провинции Идлиб на Асада. Также в документе содержится требование к властям Сирии предоставить международным следователям доступ к данным об авиаударе и к авиабазе "Шайрат".