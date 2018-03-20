Трамп все-таки поздравил Путина с победой на выборах и заявил о готовности с ним встретиться

Президент США Дональд Трамп и президент России Владимир Путин во вторник провели телефонный разговор, сообщает телеканал NBC со ссылкой на источники в Белом Доме.

Пресс-служба Кремля подтвердила эту информацию, отметив, что американский президент поздравил российского коллегу с победой на выборах. Она отметила, что разговор состоялся по инициативе американской стороны. Кроме того, Трамп и Путин обсудили возможность встречи на высшем уровне.

Лидеры стран заявили о важности ограничения гонки вооружений и высказались за взаимодействие в борьбе с международным терроризмом. Трамп и Путин также отметили необходимость достижения прогресса в сирийской и украинской проблематике, а также выразили удовлетворение определенным снижением напряженности вокруг Корейского полуострова.

Отмечается, что "в целом разговор носил конструктивный, деловой характер и был ориентирован на преодоление накопившихся проблем в российско-американских отношениях".

Накануне официальный представитель Белого дома Хоган Гидли сказал, что в Вашингтоне без удивления восприняли переизбрание Владимира Путина на пост президента, но телефонного звонка с поздравлениями со стороны Трампа не планируется.

В Кремле во вторник заявили, что не считают недружественным шагом отсутствие поздравлений от Трампа. "Кто-то в силу графика не может позвонить, кто-то по иным причинам. Не нужно здесь ничего сгущать, это второе. Ну и третье, утро вечера мудренее", — сказал журналистам пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков.

Президент США Дональд Трамп заявил, что он готов встретиться с президентом России Владимиром Путиным в "не слишком отдаленном будущем", передает во вторник агентство Associated Press.

"У нас был очень хороший разговор, и я думаю, что, вероятно, мы встретимся в не самом отдаленном будущем", - заявил Трамп, фрагменты выступления которого показало американское телевидение.

Трамп пояснил, что в ходе встречи с президентом России хотел бы обсудить "гонку вооружений", которая, по его словам, "выходит из-под контроля". В то же время, говоря о вооружении, Трамп отметил, что США в любом случае "не позволят никому обладать чем-то даже близко похожим не то, что есть у США".

Также Трамп готов обсудить с Путиным Сирию, Украину и Северную Корею.

Пресс-секретарь Владимира Путина Дмитрий Песков отдельно отметил, что тема отравления в Великобритании экс-офицера ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери в ходе разговора не поднималась.