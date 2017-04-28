Трамп: военный конфликт с Северной Кореей возможен

Президент США Дональд Трамп заявил, что противостояние с Северной Кореей из-за ее ядерной программы может вылиться в серьезный военный конфликт, однако он предпочел бы разрешить ситуацию дипломатическим путем.



Трамп также уверен, что северокорейскому лидеру, который возглавил страну в 27 лет, нелегко.



"Существует вероятность того, что у нас может быть серьезный серьезный конфликт с Северной Кореей. Абсолютно", — сказал Трамп в интервью Рейтер, приуроченном к 100 дням его президентства.



Тем не менее, президент США заявил, что хочет разрешить кризис мирным путем и сейчас его администрация готовит ряд новых экономических санкций против КНДР.



"Мы хотели бы решать вопросы дипломатично, но это очень сложно", — признался Трамп.

Он похвалил китайского лидера Си Цзиньпина за помощь Китая в попытках обуздать Северную Корею.



"Я считаю, что он очень много делает, он определенно не хочет видеть суматоху и смерть, он не хочет этого видеть, он хороший человек, он очень хороший человек", — охарактеризовал Трамп своего китайского партнера, с которым провел переговоры в апреле.



Он добавил, что Си Цзиньпин любит Китай и китайцев. При этом ранее, вскоре после избрания президентом, Трамп обвинял Китай в том, что он недостаточно делает для решения северокорейской проблемы.

Говоря о Ким Чон Ыне, Трамп отметил, что действовал исходя из предположения, что лидер КНДР возглавил страну в раннем возрасте.



"Ему 27 лет, его отец умер, он принимает режим. Говорите, что хотите, но это нелегко, особенно в этом возрасте", — заявил президент США.



В последние месяцы ситуация вокруг Северной Кореи обострилась.

Ранее в четверг госсекретарь США Рекс Тиллерсон сообщил Fox News, что Китай вновь призвал Северную Корею воздержаться от проведения дополнительных испытаний.

Тиллерсон должен возглавить совещание министров иностранных дел Совета Безопасности ООН в пятницу, где он будет лоббировать полную реализацию введенных против Северной Кореи санкций. Эти меры должны "усилить давление на режим", считает он.



Президент России Владимир Путин ранее призвал возобновить переговоры с Северной Кореей, поскольку напряженность на полуострове продолжает обостряться.



Выступая в Москве, где в четверг он встретился с премьер-министром Японии Синдзо Абэ, Путин призвал всех участников "воздержаться от использования воинственной риторики".