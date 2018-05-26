Трамп вновь решился встретиться с Ким Чен Ыном

Вашингтон ведет переговоры с Северной Кореей о саммите на высшем уровне. Об этом в своем Twitter написал президент США Дональд Трамп.

We are having very productive talks with North Korea about reinstating the Summit which, if it does happen, will likely remain in Singapore on the same date, June 12th., and, if necessary, will be extended beyond that date. — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) May 26, 2018

”У нас проходят очень конструктивные переговоры с Северной Кореей о возвращении к проведению саммита, который, если это произойдет, скорее всего, пройдет в Сингапуре в заявленный ранее день, 12 июня”, — сообщил он, отметив, что в случае необходимости дата может быть перенесена на более поздний срок.

24 мая Трамп отказался от запланированной встречи с Ким Чен Ыном. Свое решение он объяснил открытой враждебностью, проявленной лично лидером КНДР в его недавних заявлениях в адрес Вашингтона. За несколько часов до этого северокорейские власти в присутствии иностранных журналистов взорвали все три действовавшие шахты вместе с наземными постройками на ядерном полигоне Пхунгери. Решение о демонтаже объекта было принято в конце апреля в ходе первого в истории саммита между лидерами КНДР и Южной Кореи.