Трамп: в случившемся в Вирджинии повинны обе стороны

Президент США заявил, что ответственность за волнения в Шарлоттсвилле, штат Вирджиния, несут обе стороны конфликта, обвинив в беспорядках как ультраправых, так и крайне левых активистов.



В своем заявлении в понедельник Трамп осудил белых расистов. Но уже во вторник в Нью-Йорке он также обвинил левых в том, что те перекладывают вину всецело на "альт-правых".

Он также подчеркнул, что промедление с официальным заявлением о событиях в Вирджинии было продиктовано необходимостью собрать все факты о происходящем.

В минувшие выходные критики Трампа упрекали его за то, что он, выразив соболезнования в связи с трагедией, не осудил ультраправых.



В понедельник президент США заявил, что водитель, направивший машину в толпу протестующих, в результате чего погибла 32-летняя женщина, опозорил себя и свою страну.

"Когда вы говорите "альт-правые"…, — сказал президент США, обращаясь в ходе пресс-конференции к одному из репортеров. — Ладно, а как тогда насчет "альт-левых", пришедших атаковать "альт-правых"? На них есть хотя бы какое-то подобие вины? Как насчет того, что они пришли, готовые к бою, вооруженные, с битами в руках?"

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Энтони Зуркер, корреспондент Би-би-си в Северной Америке



В понедельник осуждение Дональдом Трампом крайне правых исходило от его советников, порекомендовавших ему, что нужно сказать по политическим соображениям, чтобы разрядить обстановку после вспышки насилия в Шарлоттсвилле.



Во вторник президент сказал то, что он думает на самом деле.



Хотя он изначально объяснил задержку в осуждении сторонников превосходства белых тем, что ему было необходимо собрать факты, характер протестов был совершенно очевиден еще накануне вечером, когда демонстранты, скандировавшие шовинистские лозунги, провели факельное шествие в Шарлоттсвилле.



Дальше выяснилось, что президент не считает, что вину за эскалацию насилия в Шарлоттсвилле следует возлагать лишь только на одну сторону.



Он сказал, что в среде шовинистов находились также и добропорядочные, мирные люди, протестующие против разрушения статуи человека, который возглавлял армию, сражавшуюся против правительства США. А также то, что среди участников контрпротестов было немало людей, готовых к насилию.



Говоря, что в случившемся можно винить "многие стороны", он именно это и имеет ввиду.

Если первоначальное обращение Трампа разожгло политический пожар, то во вторник президент плеснул в него ведро керосина и сплясал вокруг огня.

Различные правофланговые, националистические и патриотические организации, именуемые сейчас общим термином "альт-правые" (или альт-райт), протестуют против намерения городских властей Шарлоттсвилля демонтировать статую генерала Роберта Ли — одного из заметных участников гражданской войны, сражавшегося на стороне конфедератов.



"Ку-клукс-клан, неонацисты, сторонники идей о превосходстве белой расы и другие разжигающие ненависть группировки противны всему тому, чем дорожат американцы", — сказал президент США, выступая в Белом доме в понедельник.



Однако на пресс-конференции в Трамп-Тауэр днем позже выглядевший более раздраженным президент США заявил, что среди тех, кто защищал статую генерала Роберта Ли от сноса, было также и много приличных людей.



Он спросил, следует ли снести также и памятники президентам США Джорджу Вашингтону и Томасу Джефферсону, потому что они были рабовладельцами.



Трамп также выразил уверенность, что создание новых рабочих мест во время его президентства поможет улучшить межрасовые отношения.



Он также воздал почести Сьюзан Бро — матери погибшей в Шарлоттсвилле Хитер Хайер, — которая поблагодарила его после его предыдущего заявления за "слова утешения и осуждения тех, кто пропагандирует насилие и ненависть".



В то же время он подверг критике журналистов, заявив, что многие из них пишут фейковые новости. "Мне нужно было увидеть факты, в отличие от многих репортеров", — сказал он в какой-то момент.