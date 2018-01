Трамп: в скандальной книге Уолффа "полно вранья"

В книге, в частности, утверждается, что Трамп не рассчитывал выиграть выборы и был крайне удивлен своей победой. А также что бывший помощник Трампа Стив Бэннон называл "предательской" встречу сына Трампа с россиянами, предлагавшими компромат на Хиллари Клинтон.

Адвокаты Трампа пытались не допустить публикации скандальной книги, однако в результате издатель не только не отказался от ее выпуска, но и перенес ранее запланированное начало продаж со вторника следующей недели уже на эту пятницу.

В книге Уолффа содержится масса утверждений, весьма неприятных для Белого дома. Вот лишь некоторые из них:

Предвыборный штаб Трампа был шокирован и напуган его победой на президентских выборах

Его жена Мелания в ночь после выборов плакала, "и вовсе не от радости"

Трамп был очень разгневан, узнав, что целый ряд знаменитостей и высокопоставленных политиков проигнорировали его инаугурацию

Въехав в Белый дом, президент нашел свою новую резиденцию "беспокойной и даже немного пугающей"

Дочь Трампа Иванка при поддержке своего мужа Джареда Кушнера планировала стать "первой женщиной-президентом"

Иванка также часто подшучивала над прической своего отца и "объясняла друзьям, как получается такой начес".

Сообщается, что книга была написана по итогам более чем 200 интервью с ближайшим окружением президента и другими высокопоставленными сотрудниками Белого дома, однако некоторые выдержки из текста уже подвергли сомнению и критике.

Однако, по словам обозревателя Би-би-си по Северной Америке Дона Сопела, если хотя бы половина содержащихся в книге утверждений правдивы, она рисует весьма неприглядный портрет параноидального президента и Белого дома, погруженного в хаос.

Особое внимание пресса уделяет скандальной встрече Дональда Трампа-младшего с российским юристом Наталией Весельницкой в июне 2016 года, в ходе которой штаб Трампа рассчитывал получить компромат на его соперницу, кандидата от Демократической партии Хиллари Клинтон.

Как утверждается в книге, Стив Бэннон предупреждал, что за эту встречу "Дона-младшего на национальном ТВ размажут как яйцо".

Впоследствии встреча действительно стала предметом сразу нескольких крупных скандалов. Американский сенат, палата представителей и специальный прокурор ведут собственные расследования в отношении предполагаемого вмешательства России в президентские выборы в США с целью скомпрометировать Клинтон.

Кремль, а также сам Трамп последовательно отрицают эти обвинения.

Трамп заявил, что не давал Уолффу доступа в Белый дом и сам не давал ему интервью для книги, которая "полна вранья, полуправды и несуществующих источников".

I authorized Zero access to White House (actually turned him down many times) for author of phony book! I never spoke to him for book. Full of lies, misrepresentations and sources that don’t exist. Look at this guy’s past and watch what happens to him and Sloppy Steve!— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) January 5, 2018