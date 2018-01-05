Трамп: в скандальной книге Уолффа "полно вранья"

Президент США Дональд Трамп заявил, что сенсационная книга журналиста Майкла Уолффа "Огонь и ярость: в коридорах Белого дома Трампа", которая появилась в продаже в пятницу, "полна вранья".

В книге, в частности, утверждается, что Трамп не рассчитывал выиграть выборы и был крайне удивлен своей победой. А также что бывший помощник Трампа Стив Бэннон называл "предательской" встречу сына Трампа с россиянами, предлагавшими компромат на Хиллари Клинтон.

Адвокаты Трампа пытались не допустить публикации скандальной книги, однако в результате издатель не только не отказался от ее выпуска, но и перенес ранее запланированное начало продаж со вторника следующей недели уже на эту пятницу.

Про что книга?

В книге Уолффа содержится масса утверждений, весьма неприятных для Белого дома. Вот лишь некоторые из них:

Предвыборный штаб Трампа был шокирован и напуган его победой на президентских выборах

Его жена Мелания в ночь после выборов плакала, "и вовсе не от радости"

Трамп был очень разгневан, узнав, что целый ряд знаменитостей и высокопоставленных политиков проигнорировали его инаугурацию

Въехав в Белый дом, президент нашел свою новую резиденцию "беспокойной и даже немного пугающей"

Дочь Трампа Иванка при поддержке своего мужа Джареда Кушнера планировала стать "первой женщиной-президентом"

Иванка также часто подшучивала над прической своего отца и "объясняла друзьям, как получается такой начес".

Сообщается, что книга была написана по итогам более чем 200 интервью с ближайшим окружением президента и другими высокопоставленными сотрудниками Белого дома, однако некоторые выдержки из текста уже подвергли сомнению и критике.

Однако, по словам обозревателя Би-би-си по Северной Америке Дона Сопела, если хотя бы половина содержащихся в книге утверждений правдивы, она рисует весьма неприглядный портрет параноидального президента и Белого дома, погруженного в хаос.

"Предательская встреча"

Особое внимание пресса уделяет скандальной встрече Дональда Трампа-младшего с российским юристом Наталией Весельницкой в июне 2016 года, в ходе которой штаб Трампа рассчитывал получить компромат на его соперницу, кандидата от Демократической партии Хиллари Клинтон.

Как утверждается в книге, Стив Бэннон предупреждал, что за эту встречу "Дона-младшего на национальном ТВ размажут как яйцо".

Впоследствии встреча действительно стала предметом сразу нескольких крупных скандалов. Американский сенат, палата представителей и специальный прокурор ведут собственные расследования в отношении предполагаемого вмешательства России в президентские выборы в США с целью скомпрометировать Клинтон.

Кремль, а также сам Трамп последовательно отрицают эти обвинения.

Как отреагировал Трамп и Белый дом?

Трамп заявил, что не давал Уолффу доступа в Белый дом и сам не давал ему интервью для книги, которая "полна вранья, полуправды и несуществующих источников".

I authorized Zero access to White House (actually turned him down many times) for author of phony book! I never spoke to him for book. Full of lies, misrepresentations and sources that don’t exist. Look at this guy’s past and watch what happens to him and Sloppy Steve!— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) January 5, 2018

"Я никогда не давал автору этой липовой книги допуска в Белый дом (и даже много раз его заворачивал)! Я ни разу не говорил с ним для этой книги. Полно вранья, полуправды и несуществующих источников. Взгляните на прошлое этого парня и посмотрите, что происходит с ним и Грязным Стивом".

Двумя днями ранее Трамп заявил, что уволенный в августе прошлого года главный стратег Белого дома Стив Бэннон "лишился рассудка", потеряв работу в Белом доме.

Сам Бэннон в ответ на это в среду же назвал Трампа "классным парнем" и заявил, что всегда его поддерживал.

В четверг после встречи Трампа с сенаторами-республиканцами один из журналистов спросил его, считает ли президент, что бывший стратег его предал.

"Не знаю, вчера вечером он назвал меня классным парнем — очевидно, что он быстро запел по-другому", — ответил Трамп.

Представитель Мелании Трамп заявил, что та активно поддерживала выдвижение мужа в президенты и была очень рада его победе. А пресс-секретарь Белого дома Сара Сандерс назвала книгу Уолффа "трэшовой таблоидной выдумкой, наполненной ложью и вводящей в заблуждение".

Каковы аргументы юристов Трампа?

В уведомлении, направленном адвокатами президента автору книги и издательству и опубликованном газетой Washington Post, содержалось требование "немедленно прекратить дальнейшую публикацию книги, ее продажу и распространение".

Юристы Трампа обвиняют Уолффа в "многочисленных лживых и/или необоснованных заявлениях" в адрес президента и угрожают автору книги иском о клевете.

В среду предупреждение получил и сам Стив Бэннон, которого обвиняют в нарушении договора о неразглашении информации.

Книга Уолффа должна была поступить в продажу во вторник на следующей неделе, однако издатель решил начать продажи уже в пятницу.

Такой рекламы не купишь

Энтони Зуркер, Корреспондент Би-би-си в Северной Америке

Дональду Трампу не мешало бы почитать про так называемый "эффект Стрейзанд". Урок, хорошо усвоенный в свое время известной певицей Барброй Стрейзанд (она потребовала убрать фото своего дома с никому не известного вебсайта, в результате чего о доме лишь узнали миллионы людей), прост: чем активнее ты борешься с неприятной информацией, тем больше внимания ты к ней привлекаешь.

Благодаря уведомлению, направленному адвокатами Трампа Майклу, Уолфф и его сенсационная книга получили такую рекламу, которую не купишь ни за какие деньги.

Содержащиеся в книге скандальные утверждения теперь попали в каждый выпуск новостей и на первую страницу каждой газеты (похоронив, таким образом, последние новости растущей американской экономики, которые при другом раскладе наверняка удостоились бы большего внимания).

Трамп привык угрожать судом — эту тактику он освоил давно, еще будучи нью-йоркским строительным магнатом. До реальных судебных разбирательств, впрочем, доходило нечасто. И в данном случае подобное разбирательство было бы особенно рискованным шагом.

Закон США о клевете требует доказать злой умысел автора, а для этого президенту потребуется самому стать предметом расследования со стороны адвокатов обвиняемого, которые изо всех сил будут пытаться доказать, что утверждения Уолффа имеют под собой основу — или что автор как минимум имел причины считать их правдивыми.