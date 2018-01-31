Трамп в обращении к конгрессу заявил, что Китай и Россия угрожают интересам и ценностям США

Президент США Дональд Трамп в своем первом ежегодном послании конгрессу "О положении страны" во вторник, 30 января, оценил состояние экономики страны, выступил против урезания военного бюджета, заявил о необходимости модернизировать ядерный арсенал страны, а также отметил, что Россия и Китай угрожают интересам Соединенных Штатов. Трансляцию выступления главы государства ведет CNN и другие американские телекомпании. С ней также можно ознакомиться на сайте Белого дома.

В частности, Трамп заявил, что Россия и Китай являются соперниками Соединенных Штатов, бросающими вызов. "В мире мы сталкиваемся с режимами-изгоями, террористическими группировками и соперниками вроде Китая и России, которые бросают вызов нашим интересам, нашей экономике и нашим ценностям" (цитата по ТАСС), — сказал хозяин Белого дома. "Противостоя этим опасностям, мы знаем, что слабость является самым верным путем к конфликту, а не имеющая себе равных мощь представляет собой самое верное средство нашей обороны", продолжил он.

Соединенным Штатам следует модернизировать и перестроить свой ядерный арсенал, также заявил Трамп в обращении к конгрессу.

"Мы должны модернизировать и перестроить свой ядерный арсенал, уповая на то, что нам никогда не придется его применять, но делая его столь мощным, чтобы он сдержал любые акты агрессии", — сказал руководитель американской администрации.

Трамп отметил, что считает недостижимой на данном этапе истории идею обеспечения безъядерного мира. "Возможно, в будущем настанет волшебный момент, когда страны мира объединятся, чтобы ликвидировать ядерные вооружения. К сожалению, мы к этому еще не пришли", — заявил президент.

В своей речи Дональд Трамп также высказался против урезания военного бюджета США. "Я прошу конгресс США прекратить практику секвестирования военного бюджета США и полностью финансировать наших военных", — отметил Трамп.

Угроза секвестра военного бюджета страны возникла из-за того, что республиканцам и демократам в Конгрессе не удается достичь договоренности по поводу принятия полноценного бюджета на 2018 финансовый год, который начался четыре месяца назад. Пока законодатели вынуждены принимать законопроекты о временном финансировании федеральных министерств и ведомств. Срок действия очередной отсрочки истекает 8 февраля.

О помощи "друзьям Америки"

Президент призвал конгресс одобрить законопроект, позволяющий оказывать финансовую помощь только "друзьям Америки". Глава администрации США напомнил, что его декабрьское решение признать Иерусалим столицей Израиля спровоцировало в основном резко негативную реакцию в мире.

"Вскоре после этого десятки государств проголосовали на Генеральной Ассамблее ООН против суверенного права Америки выступить с таким признанием. Американские налогоплательщики щедро отправляют тем же самым странам в качестве помощи миллиарды долларов в год. Поэтому сегодня вечером я прошу Конгресс принять законодательство, чтобы помочь гарантировать, что американские доллары в виде иностранной помощи всегда служат интересам США и поступают только друзьям Америки", — сказал хозяин Белого дома.

Кроме того, президент высоко оценил как отличное состояние экономики США. "С момента выборов мы создали 2,4 миллиона новых рабочих мест, включая 200 тысяч новых рабочих мест только в производстве. После ряда лет стагнации мы наконец видим рост заработной платы. Заявления о выдаче пособия по безработице на 45-летнем минимуме", — сказал Трамп, слова которого приводит РИА "Новости".

По его словам, проведенная налоговая реформа существенно помогла американцам, способствует пенсионным накоплениям. "Типичная семья из четырех человек, зарабатывающая 75 тысяч долларов (в год), увидит, что их налоги снизятся на 2 тысячи долларов", — сказал Трамп.

Глава государства также потребовал от конгресса обеспечить вложения в инфраструктуру страны на 1,5 триллиона долларов. "Сегодня я призываю конгресс подготовить законопроект, который обеспечит по меньшей мере 1,5 триллиона долларов инвестиций в инфраструктуру", — сказал он в речи "О положении страны".

Трамп назвал "отличным" состояние экономики

Трамп также отметил, что Соединенные Штаты "покончили" с нечестными торговыми сделками — по его словам, будут пересмотрены старые и заключены новые соглашения.

"Время экономических уступок закончилось. С этого момента наши торговые отношения будут честными и взаимовыгодными. Мы будем работать, чтобы пересмотреть старые плохие сделки и заключить новые", — сказал глава государства, которого цитирует РИА "Новости".

Напомним, ранее Дональд Трамп вывел США из Транстихоокеанского торгового партнерства с рядом стран Юго-Восточной Азии. Администрация Трампа также ведет переговоры с Канадой и Мексикой по актуализации Североамериканской зоны свободной торговли (НАФТА), причем американский лидер пригрозил выйти из договора. Ведут США и переговоры о более "честной" торговле и с другими странами.

Трамп и республиканцы в конгрессе провели налоговую реформу, резко сократив налогообложение компаний, после чего ряд крупных корпораций обязались вернуть прибыли из-за рубежа в США.