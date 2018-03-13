Трамп уволил Тиллерсона и назначил госсекретарем директора ЦРУ

Президент США Дональд Трамп уволил с поста госсекретаря США Рекса Тиллерсона. Новом главой Госдепартамента станет Майк Помпео, сообщается в Twitter президента.

Ранее Помпео руководил ЦРУ, на его место назначена Джина Хаспел — впервые в истории этот пост заняла женщина.

"Майк Помпео, директор ЦРУ, станет нашим новым госсекретарем. Он сделает фантастическую работу! Спасибо Рексу Тиллерсону за его службу! Джина Хаспел станет новым директором ЦРУ и первой женщиной на этом посту. Поздравляю всех!", — написал Трамп в соцсети.

Слухи о скорой отставке Тиллерсона ходят с лета прошлого года. Тогда Трамп сетовал на то, что Тиллерсону не хватает "жесткости". Сам госсекретарь называл эти слухи смехотворными.

Еще в конце ноября 2017 года The New York Times со ссылкой на источник в администрации главы государства писала о том, что Белый дом разработал план по замене Тиллерсона на Помпео.

При этом тогда сообщалось, что новым руководителем ЦРУ станет сенатор — однопартиец Трампа по Республиканской партии Том Коттон, который, как отмечало издание, уже дал свое согласие.

4 октября американский телеканал NBC сообщил о том, что госсекретарь США, которому СМИ уже неоднократно пророчили отставку из-за разногласий с Трампом, всерьез раздумывал над уходом из-за открытого конфликта с главой Белого дома, после которого он якобы публично назвал главу государства придурком.

По информации телеканала, летом 2017 года Тиллерсон был очень близок к отставке после накопившихся противоречий с Трампом. В частности, глава американского внешнеполитического ведомства был в бешенстве после того, как президент выступил с крайне политизированной речью перед членами организации "Бойскауты Америки", которую ранее возглавлял Тиллерсон.

Кроме того, NBC со ссылкой на три информированных источника сообщал о том, что после заседания в Пентагоне, где присутствовали члены кабинета правительства и члены команды по национальной безопасности, Тиллерсон был настолько разочарован позицией Трампа по внешней политике, что затем в ходе разговора с коллегами в отсутствие главы государства назвал того придурком. Трамп вскоре назвал информацию NBC фейковой и заявил, что Тиллерсон никогда не грозил уйти в отставку.