08.11.2018, 07:45

Трамп уволил генпрокурора Джеффа Сешнса

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NEWSru.com
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Trump ja Sessions
Trump ja SessionsFoto: MANDEL NGAN, NICHOLAS KAMM, AFP

Президент США Дональд Трамп отправил в отставку главу Генпрокуратуры Джеффа Сешнса. Исполняющим обязанности генпрокурора назначен Мэтью Уитакер.

"Мы рады объявить, что Мэтью Уитакер, глава аппарата генпрокурора Джеффа Сешнса в Министерстве юстиции, станет нашим новым исполняющим обязанности генпрокурора США", — написал Трамп в Twitter, поблагодарив Сешнса за работу. Президент добавил, что постоянная кандидатура на должность генпрокурора будет объявлена позднее.

Сам Сешнс в своем заявлении об увольнении написал, что уходит в отставку по просьбе президента, передает Reuters.

Джефф Сешнс был 84-м генеральным прокурором США, заняв пост в феврале 2017 года. При Сешнсе был назначен спецпрокурор Роберт Мюллер, который ведет расследование о возможном вмешательстве России в американские выборы 2016 года, отмечает РБК.

Дональд Трамп неоднократно критиковал Джеффа Сешнса. А ранее в среду на пресс-конференции по итогам промежуточных выборов в Конгресс США президент США заявил, что расследование Мюллера вредит США и должно быть закрыто, но отметил, что не намерен прекращать его по собственной иницативе. Также Трамп заявил, что рассматривает варианты кадровых перестановок.

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