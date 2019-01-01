01.01.2019, 02:00

Трамп усомнился в психическом здоровье своей соперницы в президентской гонке

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Gazeta.ru
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Donald Trump
Donald TrumpFoto: Charlie Riedel, AP

Президент США Дональд Трамп в интервью телеканалу Fox News заявил, что о шансах сенатора Элизабет Уоррен от штата Массачусетс на победу в президентской гонке лучше спросить у ее психиатра.

Когда его спросили, что он думает об Уоррен как о сопернице в президентской гонке в 2020 году, Трамп отметил, что с ”удовольствием сразился бы с ней”, и пожелал ей удачи.

”Я (о шансах на успех Уоррен на победу. — ”Газета.Ru”) не знаю, вам придется спросить об этом ее психиатра”, — добавил Трамп.

Почему он порекомендовал обратиться к психиатру Уоррен, Трамп не уточнил.

Ранее сенатор-демократ от штата Миссури Клэр Маккаскил рассказала о коллегах-республиканцах, называющих Трампа безумным.

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