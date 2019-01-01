Трамп усомнился в психическом здоровье своей соперницы в президентской гонке

Когда его спросили, что он думает об Уоррен как о сопернице в президентской гонке в 2020 году, Трамп отметил, что с ”удовольствием сразился бы с ней”, и пожелал ей удачи.

”Я (о шансах на успех Уоррен на победу. — ”Газета.Ru”) не знаю, вам придется спросить об этом ее психиатра”, — добавил Трамп.

Почему он порекомендовал обратиться к психиатру Уоррен, Трамп не уточнил.

Ранее сенатор-демократ от штата Миссури Клэр Маккаскил рассказала о коллегах-республиканцах, называющих Трампа безумным.