Трамп удвоил требования к странам НАТО по расходам на оборону

Президент Болгарии Румен Радев заявил, что американский лидер Дональд Трамп потребовал от стран-членов НАТО довести расходы на оборону до 4% ВВП. Об этом сообщает Reuters.

По его словам, в ходе выступления на саммите НАТО Трамп заявил, что станам альянса необходимо увеличить расходы на оборону до 2% ВВП и впоследствии довести их до 4% ВВП.

Он также добавил, что во время выступления других участников саммита заявление Трампа не упоминалось.

Ранее Трамп заявил, что страны НАТО несправедливо относятся к Соединенным Штатам.

По его словам, несправедливость заключается в неравном распределении оборонных расходов между США и странами-членами альянса.