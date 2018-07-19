19.07.2018, 13:13

Трамп: Третья мировая война может начаться из-за Черногории

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Gazeta.ru
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Kersti Kaljulaiu kohtumine Donald Trumpiga
Kersti Kaljulaiu kohtumine Donald TrumpigaFoto: Priit Simson

Американский лидер Дональд Трамп высказал предположение, что Третья мировая война начнется из-за Черногории. Об этом он сказал в интервью Fox News.

По словам Трампа, война может начаться из-за принципа коллективной обороны НАТО, согласно которому нападение на одного из участников альянса заставит остальные государства присоединиться к военным действиям.

Как отмечается, ведущий задал президенту вопрос о ставшей в 2017 году членом НАТО Черногории: "Почему мой сын должен отправляться в Черногорию, чтобы защитить ее от нападения?". Трамп ответил, что тоже задает себе этот вопрос.

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