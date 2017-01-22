Президент США Дональд Трамп заверил сотрудников американских спецслужб, что испытывает к ним огромное уважение, и что никто не окажет им такой поддержки, какую он намерен им обеспечить.

"Я только хочу вам сказать, что я очень вас поддерживаю. Я знаю, что, возможно, иногда вы не получали той поддержки, которую хотели, но теперь вы получите ее в большом объеме… Я с вами, на 1000 процентов", — сказал Трамп на встрече с сотрудниками ЦРУ.

По словам президента, первым делом разведслужбам предстоит уничтожить экстремистскую группировку "Исламское государство".

Трамп сказал, что некоторые СМИ изображали неверную картину, утверждая, что он враждует со спецслужбами. По его словам, на самом деле он враждует с такими СМИ, в которых работают "одни из самых бесчестных людей в мире".

Президент также отметил, что новый глава ЦРУ Майк Помпео был "единственным парнем", которого он "рассматривал для этой работы".

Ранее Дональд Трамп неоднократно критиковал американские спецслужбы за утверждения о том, что российские хакеры могли помочь ему одержать победу на выборах.

"На мой взгляд, это смехотворно. Я этому не верю. Они не знают наверняка, сделала ли это Россия, или Китай, или еще кто-то, сидя у себя в кровати", — отмечал Трамп в интервью Fox News.

Кроме того, Трамп назвал "политической охотой на ведьм" сообщения американских СМИ о том, что у российских спецслужб якобы есть материалы, компрометирующие его лично.