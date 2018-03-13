Трамп согласился с выводами Британии о вероятной причастности России к отравлению Скрипаля

Президент США Дональд Трамп вслед за Рексом Тиллерсоном, занимавшим ранее пост главы Госдепартамента и отправленным во вторник в отставку, выразил согласие с выводами властей Великобритании относительно возможной причастности России к отравлению экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии. По словам американского лидера, на вероятную причастность РФ указывают доказательства, которыми располагает Британия. Выводы Лондона в Вашингтоне будут воспринимать как факты, пояснил президент США.

Об этом Трамп сказал на утро после сделанного накануне заявления премьер-министра Великобритании Терезы Мэй в британском парламенте о том, что бывший двойной агент Скрипаль и его дочь были отравлены произведенным в России веществом и РФ с высокой долей вероятности несет ответственность за случившееся. "Учитывая все доказательства, что у них есть, мне кажется, это была Россия. Мне кажется, они считают, что это была Россия, и я, конечно, буду воспринимать этот вывод как факт", — сказал президент США, отвечая на вопросы журналистов перед Белым домом во вторник, 13 марта (цитата по CNN).

Трамп также выразил готовность осудить виновных в отравлении Скрипаля и его дочери, как только Вашингтон будет располагать конкретными фактами. "Как только мы получим факты напрямую, если мы согласимся с ними, мы осудим Россию или кого-либо, кто бы это мог быть", — сказал американский лидер.

Кроме того, Трамп сообщил, что во вторник обсудит с Мэй инцидент в Солсбери, где Скрипаль был найден отравленным вместе со своей дочерью. Президент США подчеркнул, что окончательное решение Вашингтона будет зависеть от его разговора с Мэй.