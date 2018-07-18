Трамп согласен, что Россия вмешивалась в американские выборы, и готов дать отпор в будущем

"Моя администрация, в отличие от предшествующих администраций, прилагает и продолжит прилагать решительные усилия с целью предотвратить эти попытки. Мы остановим их, мы отразим их, любые усилия вмешаться в наши выборы. Мы сделаем все, что в наших силах, чтобы предотвратить вмешательство России в (выборы в) 2018 году", — сказал президент.

Таким образом Трамп отказался от собственных произнесенных по итогам саммита в Хельсинки слов о том, что не видит причин для вмешательства России в избирательный процесс в США.

"Я осознал, что есть необходимость внесения определенных пояснений (в данные высказывания). Это должно было быть очевидным, мне казалось, что это будет очевидным. Я бы хотел прояснить (этот момент), если (у других) такого ощущения нет", — сказал глава администрации США.

При этом Трамп заявил, что из его высказываний, которые он имеет в виду, выпала частица "не". "В ключевом предложении в своих высказываниях я произнес "была" вместо "не была", — отметил американский лидер.

Отметим, что на саммите в Хельсинки оба президента заговаривались. Так, Владимир Путин вместо "400 тысяч долларов" сказал "400 миллионов долларов", когда говорил о том, какую сумму якобы пожертвовал инвестор Уильям Браудер Демократической партии США. В отличие от американского президента, исправлять свою ошибку самостоятельно Путин не стал. Вместо него на следующий день уточнение внес представитель Генпрокуратуры РФ.

Санкции Соединенных Штатов в отношении России останутся в силе, они не будут отменены, сказал Трамп в Белом доме.

США начали вводить санкции в отношении РФ в связи с событиями на Украине и присоединением Крыма к Россиеи в марте 2014 года. Под их действие попали несколько российских банков и компаний, а также госслужащие. Был запрещен "экспорт американских товаров, технологий и услуг в Крым". Под запретом оказались и американские инвестиции.

Санкции неоднократно расширялись и продлевались.

Комментируя итоги саммита в Хельсинки, Трамп сказал, что встреча положила начало нормализации отношений России и США. "Я встретился с президентом России Владимиром Путиным в попытке заняться некоторыми самыми неотложными проблемами человечества", — сказал глава американской администрации.

"У нас никогда не было с Россией отношений хуже, чем еще по состоянию на несколько дней назад. Но, думаю, они стали значительно лучше. И, считаю, у них есть возможность стать намного лучше. Я об этом говорил в ходе избирательной кампании", — добавил Трамп.

Он рассказал о достижении прогресса на переговорах с Владимиром Путиным по ситуации вокруг некоторых международных конфликтов, в том числе ближневосточного.

Спецслужбы США подозревают российские власти во вмешательстве в избирательный процесс в США в 2016 году. Расследованием этих попыток влияния на американский политический процесс занимается уже больше года спецпрокурор Роберт Мюллер.