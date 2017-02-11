Трамп сказал: "Америка первая". А за ней кто?

Избрание Дональда Трампа президентом США обеспечило работой комедиантов по всему миру. Они запустили флешмоб, в котором наперебой рекламируют свои страны новому лидеру США, пародируя его стиль речи и резонансные высказывания, но не забывают подкалывать и друг друга.

Избрание Дональда Трампа президентом США обеспечило работой комедиантов по всему миру. Они запустили флешмоб, в котором наперебой рекламируют свои страны новому лидеру США, пародируя его стиль речи и резонансные высказывания, но не забывают подкалывать и друг друга.

Непосредственным поводом для начала флешмоба стала инаугурационная речь Трампа, в которой он сказал, что "Америка — на первом месте". После этого нидерландское вечернее шоу выпустило видеоообращение к Трампу, в котором описывает преимущества своей страны и робко спрашивает, можно ли этой стране стать второй.

Эстафету подхватил подхватил популярный немецкий комик Ян Бёмерман, не только записавший вместе с коллегами аналогичный ролик от лица Германии, но и побудивший последовать его примеру еще несколько стран. Сейчас ролики, записанные в рамках флешмоба под названием "Кто хочет быть вторым?", собраны на специальном сайте — и их число продолжает расти.

Оригинальное видео из Нидерландов на данный момент просмотрели более 22 млн раз. На данный момент во флешмобе приняли участие не менее 17 европейских государств, две страны в Африке — Марокко и Намибия, одна ближневосточная держава — Иран, а также Австралия.

Практически все видео, которые обращаются к новоиспеченному президенту, обыгрывают идею Трампа построить "большую, красивую" стену на границе с Мексикой, его скандальное высказывание из обнародованной осенью записи диалога с телеведущим Билли Бушем о возможности хватать женщин за интимные места, а также его любовь к автозагару, придающему лицу оранжевый оттенок.

Также активно обыгрывается любовь нового президента США к словам "great" ("великий", "отличный") и "huge" ("громадный", в котором президент не выговаривает начальную h), нелюбовь к мигрантам, его стиль речи в целом и переживания Дональда по поводу размера его рук. "Это грандиозно, как ваши руки", — одна из самых популярных шуток в разных странах.

Также активно обыгрывается главный предвыборный лозунг Трампа — "Сделаем Америку снова великой". В конце каждого видео его авторы обязательно задаются вопросом, может ли их страна стать второй после США — а самые смелые претендуют даже на первое место. Бельгия и Болгария, впрочем, согласны и на десятое. Русская служба Би-би-си посмотрела все вышедшие видеоролики и отобрала те, что посмешнее.

Нидерланды

- Мы говорим по-голландски. Это лучший язык в Европе. Все лучшие слова — у нас. Остальные языки провалились.

- Это [дамба] Афслёйтдейк. Это великая, великая стена, которую мы построили, чтобы защитить нас от воды из Мексики.

Бельгия

- Секс — это здорово. И это мы его изобрели. В XIX веке.

- Окей, Америка — на первом месте, но Бельгия — на втором. Ну или на десятом, нам все равно в принципе.

Люксембург

- У нас была лучшая сталелитейная фабрика в мире. Она вернула нашей стране величие. Но ее купил то ли Китай, то ли какие-то индийцы, какая разница. Они все одинаковые. Они забрали наши рабочие места, они забрали все.

- В наших школах дети учат люксембургский, немецкий, французский и английский. Но не испанский. По-испански говорят только мексиканцы, а они все убийцы и насильники.

- Каждый день к нам приезжает множество иностранцев. Они забирают у нас работу, покупают наши дешевые сигареты и алкоголь. К нам едут иностранцы, и нам это не нравится. Вот почему еще в XV веке мы построили крепость. Это как стена, только окружает она всю страну.

- И если вдруг решите уничтожить нашу страну — вот она [в кадре появляется Швейцария].

Германия

- Германия за последний век провела сразу две мировых войны. Это были лучшие мировые войны в мире! И знаете что? Мы выиграли обе! Если кто-то утверждает обратное — не верьте, это фейковые новости.

- Мы построили великую немецкую стену. Просто взяли и построили. И мы заставили русских заплатить за нее.

- Наилучшие пожелания из Германии, у нас самые лучшие в мире пожелания.

Швейцария

- Нам нравится плохо обращаться со своими женщинами. Мы до 1971 года не разрешали им голосовать. А в некоторых местах — вообще до 1990 года. Мы хватали их прямо за гражданские права — и они разрешали нам это делать! Это было здорово.

- Мы понимаем, что на первом месте — Америка. Но можно мы будем вторыми? Нам даже не нужны ваши деньги — они и так у нас.

Австрия

- Австрия — самая большая страна в Европе. Некоторые утверждают, что она маленькая, но эта информация — фейк. Он огромная! Как ваши пальцы.

- Мы изобрели запрет на мусульман. В 1529 году мы вышибли из нашей страны турок. В 1683 они вернулись — и мы их снова вышибли. Они просто лузеры! Даже на лыжах кататься не умеют.

- Мы начали Первую мировую войну. А потом Вторую мировую войну. Обе. Правда. Так что если вам нужен совет на эту тему — почему бы не учиться у лучших?

Чехия

- Вот наш нынешний президент. Он курит, пьет и много ругается. Он любит Путина. А Путин любит его. Но вас наш президент любит сильнее — почти так же, как вы любите Путина.

- Немного истории. Мы многое знаем о защите границ. Никто не знает больше. Наши границы были настолько хороши, что никто не смог не только пробраться внутрь, но и выбраться наружу.

- В отличие от других стран, мы не хотим быть вторыми. Мы хотим быть первыми. Пятьдесят первыми! [на экране появляется американский флаг с 51 звездой].

Хорватия

- Мы единственная страна в мире, выигравшая все свои войны. Можете проверить. Это факт. Альтернативный факт.

- Мы совсем неподалеку от Словении, которая у вас в США более известна как Словакия.

Финляндия

- Финляндия лучше всех выигрывает войны. Первую мировую мы пропустили, потому что воевали друг с другом. Да, у нас была гражданская война — и мы ее выиграли. Это была лучшая гражданская война из всех созданных Богом.

- Вторая мировая война — опять победа. Мы победили СССР. А чтобы Москве не было так обидно, мы отдали ей свои восточные земли. Правда мило с нашей стороны?

- Мы гораздо умнее, чем шведы — мы даже выучили их язык. У нас есть Муми-тролли, вы можете схватить их за "муми".

Исландия

- Наше национальное блюдо — это хот-дог. Вы обалдеете. К тому же есть два лука — сырой и жареный, чтобы придать вашему дыханию аромат настоящего исландского хот-дога.

Молдавия

- Нам даже не нужна стена, чтобы отделиться от Мексики — мы уже мексиканцы! Мы отлично строим, вся Европа зовет нас мексиканцами.

Иран

- Иран и Ирак — разные страны. Безумие, правда? Когда вы подписывали указ о мигрантах, вы вписали Иран, потому что Google выдал вам Ирак тоже. Безопасность — превыше всего.

Австралия

- Австралийский английский — самый великий английский.

Намибия

- У вас прекрасный небоскреб, но у нас тоже есть своя башня, которая выглядит как кофейный аппарат, она огромна, и самое классное — мы заставили северокорейцев построить ее!