Трамп: Северной Корее придется "сильно понервничать"

Президент США Дональд Трамп вновь предостерег руководство Северной Кореи от каких-либо действий, направленных против Соединенных Штатов и их союзников, предположив, что предыдущее предупреждение обрушить в случае угрозы на северокорейцев "огонь и ярость" США было недостаточно жестким.



В ответ на угрозу КНДР запустить ракеты средней дальности по району Тихого океана, в котором расположена американская военная база на острове Гуам Трамп предупредил Пхеньян, "что с ними случится такое, чего мир ранее не видывал".



Особое внимание Трамп уделил фигуре северокорейского вождя: "Он неуважительно относится к нашей стране. Он говорил ужасные вещи. Ему и его семье слишком долго все сходило с рук. Но со мной такое не пройдет. Теперь совсем другое дело", — сказал, выступая в гольф-клубе в Нью-Джерси Трамп.



"Я не задираюсь, а просто констатирую факт", — добавил американский президент.



Дипломатия прежде всего



Чуть позже глава Пентагона Джеймс Мэттис назвал военное решение проблемы "катастрофическим" и сказал, что США по-прежнему придерживаются мнения, что конфликт нужно решать дипломатическим путем.



Трамп впрочем и сам добавил, что США всегда готовы к переговорам.



Словесная война между США и КНДР вспыхнула с новой силой во вторник с подачи Трампа, неожиданно пообещавшего обрушить на северокорейцев "огонь и ярость" США, если действия Пхеньяна будут угрожать Америке.



Угроза Трампа прозвучала на фоне сообщений о том, что КНДР произвела ядерную боеголовку, которую можно установить на имеющиеся у Северной Кореи ракеты.



КНДР назвали слова Трампа "полной чушью" и заявили, что рассматривают возможность ракетного удара по Гуаму.



На вопрос, рассматривают ли США возможность превентивного удара по Пхеньяну, Трамп ответил: "Посмотрим".



"Я вот что вам скажу. Если Северная Корея хоть что-то сделает, пусть даже только вознамерится напасть на любое [государство], которое мы любим или представляем, или на наших союзников или на нас, им придется очень сильно понервничать. Я скажу вам, почему.

Потому что тогда с ними случится такое, о чем они и помыслить не могли. Я скажу вам так.

Лучше бы Северной Корее взяться за ум или она столкнется "с такими проблемами, с которыми немногие страны сталкивались ранее", — добавил Трамп.



Несмотря на каждодневный обмен угрозами, пока, как указывают наблюдатели, нет никаких признаков того, что угроза правительства КНДР реальна и атака на остров в Тихом океане неизбежна.



Трамп поблагодарил Россию и Китай за поддержку резолюции о новых санкциях против КНДР, сказав, правда, что ограничительные меры, призванные лишить Северную Корею почти 1 млрд долларов ежегодных экспортных доходов, не будут столь эффективны.



Кроме того, по словам Трампа, Китай мог бы сделать больше для предотвращения конфликта.



Трамп неоднократно призывал Китай, на который приходится 90% северокорейской внешней торговли, оказать давление на Пхеньян.



Опасения Сеула



В заявлении губернатора Гуама Эдди База Кальво говорится, что в настоящее время "нет угрозы" территориям США и Марианским островам, но остров "готов к любым неожиданностям".



Корреспондент Би-би-си в Южной Корее сообщает, что на улицах Сеула, всего в 50 км от границы с Северной Кореей, последние события вызвали смешанную реакцию. 62-летний Ким Сенг-су считает, что Пхеньян блефует, чтобы сохранить свой режим и оправдать свою ядерную программу.



Другие жители города, с которыми удалось поговорить корреспонденту Би-би-си, обеспокоены больше. Ен Юй-сук называет ситуацию пугающей. "Надеюсь, что все смогут жить в мире. Действия Ким Чен Ына заставляют нас волноваться", — говорит она.



Аналитики считают, что риторика Пхеньяна каждый раз становится более агрессивной в августе, когда США и Южная Корея проводят совместные военные учения. Но в этом году, когда президентом США стал человек, которому также нечужда жесткая лексика, конфронтация стала еще яростнее, чем обычно.



Американская территория на Гуаме