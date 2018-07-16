16.07.2018, 12:43

Трамп считает США виновными в ухудшении отношений с Россией

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Deutsche Welle
EST
Trump saabus Helsingisse
Trump saabus HelsingisseFoto: Pablo Martinez Monsivais, AP

Отношения США и России хуже, чем когда-либо ранее, считает американский президент Дональд Трамп. Причинами их обострения являются "безрассудство и глупость США", а также "подстроенная охота на ведьм", написал он в Twitter в понедельник, 16 июня, перед встречей в Хельсинки с президентом РФ Владимиром Путиным. "Охотой на ведьм" он ранее неоднократно называл расследование предполагаемого вмешательства российских спецслужб в президентские выборы в США в 2016 году.

В другом твите Трамп заявил об успехе прошедшего 11-12 июля саммита НАТО, во время которого он сделал ряд скандальных заявлений. По словам американского лидера, ему позвонили многие лидеры стран НАТО и поблагодарили его за помощь в сплочении альянса и привлечение внимания к финансовым обязательствам. "У нас был действительно потрясающий саммит, о котором неточно сообщали многие СМИ. НАТО сейчас сильна и богата", — написал Трамп.

Россия примет меры в ответ на увеличение бюджета НАТО

Между тем пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил о принятии Россией мер, связанных с увеличением бюджета Североатлантического альянса. "НАТО — это инструмент конфронтации, который был сконструирован и создан в целях конфронтации… Поэтому когда альянс, в открытую считающий Россию потенциальным противником, увеличивает свой бюджет, это говорит о том, что Россия обязана быть начеку", — заявил он.

По словам Пескова, "все необходимые меры" принимают вооруженные силы РФ и российский военно-промышленный комплекс. "Паритет надежно обеспечен за счет новых изобретений, за счет изобретений новых систем вооружения", — добавил пресс-секретарь Путина.

На саммите НАТО американский президент вновь потребовал от партнеров увеличить их финансовый вклад в обеспечение обороноспособности Североатлантического альянса до 2 процентов ВВП. По данным дипломатов, Трамп теперь требует достичь этого уровня не к 2024 году, а уже в 2019-м. Кроме того, Трамп назвал ФРГ "заложницей" России и связал свои слова в адрес Берлина со строительством газопровода "Северный поток-2". Германия "рассчитывает на защиту от России, но заключает очень крупные сделки по нефти и газу с Москвой и платит ей ежегодно миллиарды долларов", отметил он. По его словам, США "тратят огромные средства" на защиту "Франции, Германии и других стран".

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16 июля президенты США и России встретятся в Хельсинки. Темами обсуждения на российско-американском саммите станут предполагаемое вмешательство РФ в выборы в США, а также ситуация в Сирии и Украине. Ранее Путин и Трамп встречались дважды — на саммите "большой двадцатки" в Гамбурге и саммите АТЭС во Вьетнаме в 2017 году.

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