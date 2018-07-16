Трамп считает США виновными в ухудшении отношений с Россией

Отношения США и России хуже, чем когда-либо ранее, считает американский президент Дональд Трамп. Причинами их обострения являются "безрассудство и глупость США", а также "подстроенная охота на ведьм", написал он в Twitter в понедельник, 16 июня, перед встречей в Хельсинки с президентом РФ Владимиром Путиным. "Охотой на ведьм" он ранее неоднократно называл расследование предполагаемого вмешательства российских спецслужб в президентские выборы в США в 2016 году.
В другом твите Трамп заявил об успехе прошедшего 11-12 июля саммита НАТО, во время которого он сделал ряд скандальных заявлений. По словам американского лидера, ему позвонили многие лидеры стран НАТО и поблагодарили его за помощь в сплочении альянса и привлечение внимания к финансовым обязательствам. "У нас был действительно потрясающий саммит, о котором неточно сообщали многие СМИ. НАТО сейчас сильна и богата", — написал Трамп.
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