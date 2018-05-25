Трамп: саммит с Кимом все еще может пройти 12 июня

Президент США Дональд Трамп заявил, что его встреча с Ким Чен Ыном все еще может состояться 12 июня, как и было запланировано, несмотря на то что днем ранее Белый дом объявил об отмене саммита.

"Посмотрим, как пойдет. Это может даже быть 12-е [июня]. Мы сейчас с ними говорим. Они очень хотят это сделать, и нам бы хотелось это сделать", — заявил Трамп журналистам в пятницу.

За день до этого американский президент обвинил КНДР в "открытой враждебности" за отмену запланированного саммита.

После этого Пхеньян заявил, что готов провести переговоры с Вашингтоном "в любое время и в любом формате".

Заместитель министра иностранных дел КНДР Ким Ке Гван подчеркнул, что Пхеньян глубоко сожалеет о решении Вашингтона отказаться от переговоров.

Встретиться нельзя отменить

Об отмене встречи говорилось в письме Трампа, направленном северокорейскому лидеру в четверг.

"Я очень хотел встретиться с вами. К сожалению, из-за ужасного гнева и открытой враждебности в последнем вашем заявлении я считаю невозможным провести эту давно запланированную встречу", — говорится в письме, которое цитирует Белый дом.

При этом Трамп отметил, что готов встретиться с северокорейским лидером в другой раз.

"Я чувствовал, как между вами и мной выстраивается прекрасный диалог, и в конечном итоге именно этот диалог имеет значение. Я очень хотел бы встретиться с вами когда-нибудь", — написал американский президент.

Госсекретарь США Майк Помпео сообщил, что письмо Трампа передано в Пхеньян.

Помпео также отметил, что Вашингтон в последние дни не получал ответа Пхеньяна на свои неоднократные запросы о подготовке встречи.

"Мы работали над тем, чтобы объединить команды (США и КНДР), для того чтобы начать подготовку к саммиту, и мы не получили никакого ответа от них. Американская команда полностью готова к этой встрече", — сказал госсекретарь, выступая на слушаниях в сенате.

Кроме того, Помпео признал, что у запланированного на 12 июня саммита с Пхеньяном не могло быть удачного исхода. Об этом ранее много говорили независимые эксперты.

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш призвал обе стороны продолжать "поиск пути к мирной и достоверной денуклеаризации Корейского полуострова".

В пятницу Северная Корея заявила, что по-прежнему готова вести переговоры с США, несмотря на решение Дональда Трампа отменить сингапурский саммит.

"Внезапное заявление об отмене саммита между двумя странами было для нас неожиданным, и мы не можем не выразить сожаление по этому поводу", — говорится в заявлении первого заместителя министра иностранных дел Северной Кореи Ким Ке Гвана, опубликованном северокорейским агентством новостей ЦТАК.

"Мы вновь повторяем США, что мы готовы вести переговоры лицом к лицу в любое время и в любом формате, для того чтобы разрешить разногласия", — говорится в заявлении.

Представители российских властей традиционно выступили с критикой США. Сенатор Константин Косачев заявил, что Вашингтон строит внешнюю политику "на ощущениях и обидах", что является "признаком дилетантизма, а не профессионализма".

Постпред России при ЕС Владимир Чижов отметил, что в последние дни все шло к отмене встречи.

Заявление Трампа отразилось и на биржевых показателях: в четверг утром американский фондовый рынок усилил падение на фоне новостей об отмене саммита.

Трамп и Ким договорились о саммите в начале марта. Предложение о встрече исходило от северокорейского лидера.

До сих пор ни один из президент США не встречался лично ни с кем из лидеров Северной Кореи.

10 мая Трамп написал в "Твиттере", что его встреча с северокорейским лидером пройдет в Сингапуре 12 июня.

Ранее в четверг высокопоставленная северокорейская чиновница назвала вице-президента США Майка Пенса глупым и пригрозила вероятной ядерной войной, если сторонам не удастся договориться.

Заместитель главы МИД КНДР Чхве Сон Хи заявила, что Пхеньян не будет упрашивать США вести диалог или пытаться убедить Вашингтон занять место за столом переговоров.

В последние дни обе стороны дали понять, что саммит между президентом США Дональдом Трампом и лидером Северной Кореи Ким Чен Ыном может быть перенесен или вовсе отменен.

Пхеньян заявил, что пересмотрит свое решение участвовать в переговорах, если США будут требовать отказа от ядерного оружия в одностороннем порядке.

Дональд Трамп заявил во вторник, что саммит может состояться лишь в случае, если северокорейская сторона выполнит необходимые условия.

Как в Белом доме объясняли решение об отмене саммита

Наталка Писня, Би-би-си, Вашингтон

Через несколько часов после заявления главы Белого дома об отмене встречи с северокорейским лидером Белый дом созвал специальный брифинг.

На нем высокопоставленный администрации (выступавший, что типично в подобных случаях, на условиях анонимности) рассказал, что Северная Корея продемонстрировала "абсолютное отсутствие честных намерений" в подготовке к ядерному саммиту.

Он также добавил, что Пхеньян в своем поведении продемонстрировал серию "нарушенных обещаний", начавшуюся полтора месяца назад, 8 марта, после того как сама идея саммита впервые была согласована и оговорена с президентом США.

Группа старших чиновников Белого дома, в их числе советник по национальной безопасности Джон Болтон, прилетела на встречу в Сингапуре с представителями Северной Кореи соответствующего уровня для финальных приготовлений к саммиту. Но те попросту не явились на переговоры.

Еще одно нарушенное обещание, по словам Белого дома, — отмена встречи с Южной Кореей на прошлой неделе и протест Северной Кореи в отношении военных учений, которые были оговорены и одобрены заранее.

Представитель Белого дома подчеркнул: мяч — на северокорейской стороне. Для того чтобы саммит состоялся, стороны должны провести соответствующие переговоры и обсудить, что именно будет на повестке.

По словам представителя администрации, Трамп хочет использовать каждую возможность для мирного урегулирования ситуации в отношении Северной Кореи и дверь США для северокорейских лидеров открыта.

Тем не менее, политика США по отношению к Северной Корее останется такой же, как и была с момента начала работы нынешней администрации — по словам представителя Белого дома, на Северную Корею будет оказываться максимальное давление.