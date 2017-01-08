Избранный президент США Дональд Трамп назвал хорошие российско-американские отношения благом. По его мнению, только "тупые люди, или дураки" могут считать, что доброжелательные отношения между двумя странами — это плохо, передает Русская служба Би-би-си.

Трамп написал в "Твиттере", что "иметь хорошие отношения с Россией — это благо, а не что-то плохое". "Только "тупые" люди, или дураки, могут считать, что это плохо!", — добавил он. "У нас и так достаточно проблем по всему миру, чтобы иметь еще одну", — продолжил Трамп в следующем твите.

Он отметил, что после его вступления в должность президента Россия будет значительно больше уважать США, чем сейчас.

"Мы вместе, может быть, поработаем над решением больших и насущных мировых проблем", — также написал Трамп.

Накануне руководители разведывательных служб США опубликовали частично рассекреченный доклад, в котором высказывается высокая степень уверенности в том, что Россия по личному распоряжению президента Путина оказывала влияние на ход предвыборной кампании, в частности путем раскрытия взломанной электронной переписки функционеров Демократической партии, с целью добиться победы республиканца Трампа.

Трамп, долгое время ставивший под сомнение выводы спецслужб, в пятницу признал, что Россия входит в число стран, стремящихся проникнуть в американские компьютерные сети, но подчеркнул, что эта деятельность, если она и имела место, не оказала никакого влияния на результат выборов.

Российские официальные лица ранее отрицали причастность к взлому переписки демократов. Путин также высказывался в том смысле, что информация, раскрытая хакерами, заслуживает большего внимания общественности, чем те методы, которыми ее добыли.

В ходе предвыборной кампании Дональд Трамп предсказывал, что отношения с Россией улучшатся в случае его победы. В июле 2015 года, объявив о намерении выдвинуться на пост президента, Трамп сказал: "Я думаю, что буду отлично ладить с Владимиром Путиным". Путин также не раз одобрительно отзывался о Трампе.

Уходящая администрация Барака Обамы в конце 2016 года ввела против России новые санкции. 30 декабря Госдепартамент США объявил персонами нон-грата 35 российских дипломатов и потребовал, чтобы они покинули страну до Нового года.

Барак Обама также объявил о новых санкциях против России, связанных с кибератаками на США, в ходе предвыборной кампании, в которых Вашингтон обвинял Москву.

Владимир Путин, в свою очередь, заявил, что Россия не будет симметрично реагировать на высылку дипломатов из США и новые санкции.