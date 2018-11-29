Трамп решил разобраться с инцидентом в Керченском проливе

”Вопрос о том, предупреждали ли украинские корабли россиян о своем проходе. У них есть система, и она работала, — заявил он на встрече с журналистами в Белом доме. — Мне не понравился этот инцидент. Мы получим детальный отчет и выясним, что произошло”.

Трамп также повторил, что примет решение о встрече с российским коллегой Владимиром Путиным в Аргентине после изучения отчета.

25 ноября два украинских бронекатера и буксир с вооружением на борту были задержаны российскими пограничниками за нарушение государственной границы и отказ остановиться. Российская сторона после многократных предупреждений была вынуждена применить силу. По информации ФСБ, украинские корабли зашли в территориальные воды России, которые были таковыми еще до включения Крыма в состав страны; Киев считает, что инцидент произошел в международных водах. Украина не признает российский статус полуострова и вод вблизи него соответственно.