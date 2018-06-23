Трамп решил подстраховаться и продлил санкции против Северной Кореи еще на год

Президент США Дональд Трамп по-прежнему считает "чрезвычайной и экстраординарной угрозу", которую для американской национальной безопасности представляет Северная Корея, поэтому подписал документ о продлении экономических санкций против Пхеньяна. Как сообщает The Washington Post, об этом говорится в уведомлении Белого дома, которое накануне было направлено в конгресс.
"Существующие риски быстрого наращивания ядерного оружия на Корейском полуострове, а также действия и политика руководства Северной Кореи по-прежнему несут угрозу национальной безопасности, международной политике и экономики США. По этой причине меры… должны сохраняться", — говорится в документе, подписанном Трампом.
Как напоминает WP, речь идет об ограничениях, которые были введены еще президентом Джорджем Бушем-младшим. Затем они были продлены и расширены администрацией Барака Обамы в ответ на продолжающиеся в КНДР испытания ядерного оружия. Речь, в частности, идет о запрете на передачу любых американских активов лидерам Северной Кореи или представителям ее правящей партией.