23.06.2018, 13:53

Трамп решил подстраховаться и продлил санкции против Северной Кореи еще на год

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NEWSru.com
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SIPA/00863223/000009
SIPA/00863223/000009Foto: CHINE NOUVELLE/SIPA

Президент США Дональд Трамп по-прежнему считает "чрезвычайной и экстраординарной угрозу", которую для американской национальной безопасности представляет Северная Корея, поэтому подписал документ о продлении экономических санкций против Пхеньяна. Как сообщает The Washington Post, об этом говорится в уведомлении Белого дома, которое накануне было направлено в конгресс.

"Существующие риски быстрого наращивания ядерного оружия на Корейском полуострове, а также действия и политика руководства Северной Кореи по-прежнему несут угрозу национальной безопасности, международной политике и экономики США. По этой причине меры… должны сохраняться", — говорится в документе, подписанном Трампом.

Как напоминает WP, речь идет об ограничениях, которые были введены еще президентом Джорджем Бушем-младшим. Затем они были продлены и расширены администрацией Барака Обамы в ответ на продолжающиеся в КНДР испытания ядерного оружия. Речь, в частности, идет о запрете на передачу любых американских активов лидерам Северной Кореи или представителям ее правящей партией.

Таким образом, Трамп несмотря на оптимистичные примирительные заявления до и после "исторического саммита" США-КНДР, состоявшегося 12 июня в Сингапуре, решил пока сохранять "политику кнута" в отношении северокорейского коллеги Ким Чен Ына.

"Президент Обама говорил, что Северная Корея была нашей самой большой и самой опасной проблемой. Теперь нет — сегодня вечером можно спать спокойно!" — писал Трамп в своем Twitter 13 июня. В своих заявлениях Трамп также подчеркивал, что КНДР "больше не несет ядерной угрозы".

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Между тем, по разным оценкам, на полное ядерное разоружение КНДР потребуется от двух до 15 лет. И хотя Ким Чен Ын уже сделал первые шаги в этом направлении — ликвидировал испытательный полигон для ядерного оружия в Пхунгери и пообещал закрыть ракетный полигон Сохэ — скептики опасаются, что это обман, и северокорейский лидер в любой момент может передумать.

Напомним, по итогам встречи Дональда Трампа и Ким Чен Ына в Сингапуре, во время которой лидеры двух стран широко улыбались и долго жали друг другу руки, стороны подписали соглашение, по условиям котором Вашингтон обязался предоставить гарантии безопасности северокорейским властям, а КНДР подтвердила приверженность денуклеаризации Корейского полуострова.

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