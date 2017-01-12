Избранный президент США Дональд Трамп заявил, что Национальная разведка США изучила опубликованный в СМИ доклад о якобы имеющемся у России компромате на него и признала изложенные в нем сведения выдумкой.

Как утверждает Трамп, об этом ему сообщил по телефону глава Национальной разведки США Джеймс Клэппер. По словам избранного президента, тот назвал приведенную в скандальном докладе информацию "ложной и придуманной".

Ранее и сам Клэппер сообщил журналистам, что обсудил эту тему с Трампом. Однако в официальном заявлении главы Национальной разведки США, в котором он пересказал беседу с избранным президентом, столь категоричных выражений не было.

В заявлении Клэппера говорилось, что он сомневается в причастности разведслужб к подготовке и публикации доклада. Он признавал, что у его ведомства нет оснований доверять приведенной в документе информации, но прямо не называл его ложью.

Документ был опубликован в среду на сайте BuzzFeed и сразу вызвал широкий резонанс. В нем содержатся бездоказательные утверждения, что у России есть компромат на избранного президента США Дональда Трампа.

Сайт предупреждал читателей, что подтвердить или опровергнуть содержащуюся в документе информацию не удалось, и что доклад содержит многочисленные ошибки. Тем не менее он быстро разошелся по другим СМИ.

В своей публикации BuzzFeed упоминал, что автором документа считают бывшего сотрудника британской разведки, но его имени не приводил. Би-би-си сумела выяснить, что речь идет о Кристофере Стиле.

По данным Би-би-си, Стил передал их независимой организации, пытавшейся воспрепятствовать избранию Трампа. Сейчас Стил является директором Orbis Business Intelligence, которая называет себя ведущей компанией в области корпоративной разведки.

Стил не ответил на просьбу о комментарии, а затем и вовсе скрылся в неизвестном направлении. По данным Би-би-си, еще до того, как его имя появилось в СМИ, бывший разведчик уехал из дома, оставив своих кошек на попечение соседям.