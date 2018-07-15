15.07.2018, 16:00

Трамп рассказал о вере в позитивный эффект от встречи с Путиным. "Ничего плохого из этого не выйдет"

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Gazeta.ru
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Donald Trump
Donald TrumpFoto: Geert Vanden Wijngaert, AP

Американский президент Дональд Трамп сказал, что от встречи с российским коллегой Владимиром Путиным не нужно ждать ”ничего плохого”. Политик сделал такое заявление в эфире телеканала CBS.

По словам Трампа, проводить встречи продуктивно. Он подчеркнул, что верит в полезность встреч с Россией, КНДР и Китаем.

”Ничего плохого из этого не выйдет, и, может быть, выйдет что-то хорошее”, — заявил Трамп.

Он добавил, что в связи со встречей с Путиным у него нет ”больших ожиданий”.

Ранее Трамп допустил, что на встрече с российским коллегой Владимиром Путиным может поднять вопрос об экстрадиции 12 россиян, которых обвинили во взломе компьютерных сетей кандидата в президенты США на выборах 2016 года Хиллари Клинтон, а также Демократической партии США.

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