Трамп рассказал о своих успехах на посту президента

Президент США Дональд Трамп в интервью Reuters заявил, что с начала президентского срока ему удалось сделать больше, чем любому другому президенту в американской истории, сообщает Gazeta.ru.

”За пять месяцев мы добились большего, чем практически любой президент в США”, — сказал он.

К своим успехам Трамп отнес продвижение в борьбе с ”Исламским государством”, рост показателей фондовых бирж, улучшение ситуаций с рабочими местами и ”потрясающие” настроения в Белом доме.

Ранее представители Демократической партии США в конгрессе Брэд Шерман и Эл Грин выдвинули инициативу об импичменте президенту США Дональду Трампу.