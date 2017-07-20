Трамп рассказал о содержании беседы с Путиным во время ужина на G20

Дональд Трамп раскрыл некоторые детали разговора с Владимиром Путиным во время ужина на саммите G20 в Гамбурге. Накануне СМИ обратили внимание на эту беседу, назвав ее «секретной».

Президент США Дональд Трамп в интервью The New York Times раскрыл некоторые подробности его неформальной беседы с российским коллегой Владимиром Путиным во время ужина на саммите G20 в Гамбурге, которую некоторых американские СМИ назвали ”тайной” встречей двух лидеров.

По словам американского президента, беседа продолжалась около 15 минут и, в основном, оба лидера просто шутили, а также затронули тему усыновления.

Трамп пояснил, что его жена Мелания сидела во время ужина рядом с российским президентом на другом конце стола. ”Время шло к десерту. Я пошел просто, чтобы поздороваться с Меланией, и заодно поздоровался с Путиным”, — рассказал Трамп.

”На самом деле, большую часть времени мы шутили. Это был недолгий разговор, может, минут 15. Просто говорили о разных вещах. На самом деле, было очень интересно, мы поговорили об усыновлении”, — признался американский лидер.

Трамп подчеркнул, что в тот момент не знал о встрече своего сына с несколькими россиянами, которая состоялась летом 2016 года, и на которой затрагивалась тема усыновления российских детей. Он назвал интересным тот факт, что эта же тема всплыла и в его беседе с российским лидером. ”Я действительно говорил об усыновлении российских детей с ним [Путиным], — сказал Трамп. ”Это интересно, потому что эта же тема обсуждалась Доном [Дональдом Трампом-младшим] на той встрече”, — отметил он.

Об отдельной беседе двух лидеров за ужином на саммите G20 накануне рассказало агентство Reuters. Агентство отмечало, что об этой беседе ранее ничего не было известно и назвало ее ”второй встречей” двух президентов. Сообщалось, что разговор президентов продлился примерно час, кроме Трампа и Путина на нем присутствовал только переводчик российского президента.

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что никаких тайных и секретных встреч между двумя лидерами не было. ”Была официально согласованная по дипломатическим каналам двусторонняя встреча и затем на полях визита они неоднократно обменивались мнениями и фразами”, — сказал Песков.

Пресс-секретарь Белого дома Сара Сандерс заявила, что ”нелепо” полагать, будто Трамп мог провести тайные переговоры с Путиным во время ужина, на котором были более 40 человек.