Избранный президент США Дональд Трамп дал интервью газетам The Times и Bild, в котором рассказал о перспективах взаимоотношений с Россией и своем отношении к целому спектру международных проблем — от нестабильности на Ближнем Востоке и роли НАТО до миграционного кризиса в Европе.

Санкции против России

Трамп считает, что в вопросе санкций в отношении РФ "может что-то получиться, чтобы многие люди оказались в выигрыше".

Он также добавил, что выступает за заключение ядерной сделки с Москвой и считает, что нужно значительно сократить ядерное вооружение.

"У вас есть санкции против России — посмотрим, сможем ли мы достичь пары хороших сделок с Россией", — заявил Трамп в ответ на вопрос о том, поддерживает ли он введенные европейским странами ограничительные меры. При этом будущий хозяин Белого дома пояснил, что для него приоритетом в выстраивании отношений с Москвой будет вопрос сдерживания ядерного потенциала.

"С одной стороны, я считаю, что ядерного оружия должно быть намного меньше и его нужно значительно сокращать, — сказал он. — Но есть санкции, от которых Россия в данный момент серьезно страдает". "Но я думаю, можно что-то сделать, чтобы многие извлекли выгоду", — добавил избранный президент США, не конкретизируя, как именно он намерен увязать эти два вопроса.

В опубликованном в пятницу интервью газете WSJ Трамп заявил о намерении "по крайней мере в течение некоторого времени" после своего вступления в должность главы государства оставить в силе антироссийские санкции, введенные администрацией его предшественника Барака Обамы.

При этом он отметил, что может отменить ограничительные меры, если Москва продемонстрирует эффективность в борьбе с терроризмом, а также в достижении других целей, которые важны для США, отметило издание. "Если ты ладишь с Россией, и Россия действительно помогает нам, зачем кому бы то ни было сохранять санкции, если кто-то делает действительно хорошие вещи?" — задал вопрос будущий хозяин Белого дома.

Магнат также признался, что доверяет и президенту РФ Владимиру Путину, и канцлеру ФРГ Ангеле Меркель, но не знает, как долго это продлится.

"Прежде всего, я доверяю обоим, но посмотрим, как долго это продлится", — отметил Трамп. "Возможно, это вообще долго продолжаться не будет", — добавил он.

И если в оценках Путина Трамп остался верным себе, то в отношении главы германского кабмина риторика избранного президента несколько смягчилась. Еще несколько месяцев назад он называл миграционную политику канцлера "лишенной здравого смысла".

"Устаревшая" НАТО

Трамп также заявил, что у НАТО есть проблемы, а Североатлантический альянс является устаревшей организацией.

"Я уже давно говорю, что у НАТО есть проблемы. Она устарела, поскольку, как вы знаете, была спроектирована много, много лет назад",- отметил Трамп.

"Во-вторых, страны не платят больше то, что должны платить",- продолжил он, отметив, что Соединенные Штаты вынуждены защищать эти государства. "Это несправедливо по отношению к США", — считает избранный американский президент, который вступит в должность 20 января.

Миграционная политика Меркель

Магнат отметил, что миграционная политика Меркель была "катастрофической ошибкой".

"Я очень уважаю Меркель",- сказал он. "Но я считаю большим несчастьем то, что произошло", — добавил Трамп, отметив, что он не хочет "оказаться в похожей ситуации".

"Я не знаю ее и никогда с ней не встречался. У меня есть ощущение, что она выдающийся руководитель, но я считаю, что она сделала катастрофическую ошибку, позволив всем этим нелегалам въехать в страну", — подчеркнул избранный президент США. "Никто не знает, откуда они вообще прибывают,- добавил он. — Я придерживаюсь мнения, что она (Ангела Меркель — прим. ТАСС) совершила катастрофическую ошибку, очень серьезную ошибку".



Борьба с ИГ

Главной задачей для американских вооруженных сил избранный президент однозначно назвал борьбу с террористической организацией "Исламское государство" (ИГ, запрещена в РФ). Однако он дал понять, что от его администрации общественности не стоит ждать открытости по поводу конкретных планов реализации этой цели. "Этого я вам не скажу, я не хочу быть таким, как (нынешний президент США Барак) Обама или другие", — заявил он.

"Мосул (контролируемый "Исламским государством" город в Ираке, который возглавляемая США коалиция начала штурмовать в октябре прошлого года — прим. ТАСС) стал катастрофой, потому что мы за пять месяцев объявили о начале наступления. За четыре месяца мы сказали: мы готовимся. К тому моменту, когда мы вошли, было уже слишком много сказано. Поэтому стало очень трудно взять город", — подчеркнул Трамп.

Ошибки Обамы на Ближнем Востоке

Трамп назвал сделку с Ираном "одним из худших соглашений", которые когда-либо были заключены. "Я не скажу, что сделаю с заключенным с Ираном соглашением. Я не хочу позволить заглядывать мне в карты", — отметил Трамп. "Я должен делать то, что должен делать", — добавил он.

"Но я не в восторге от сделки с Ираном, я считаю, что это одно из худших соглашений, которые когда-либо были заключены", — сказал избранный президент США. "И это одно из самых глупых соглашений, которые я когда-либо видел, — одно из самых глупых с точки зрения бизнеса", — подчеркнул Трамп, который вступит в должность президента США 20 января.

Совместный всеобъемлющий план действий (СВПД) по иранской атомной программе был принят 14 июля 2015 года в Вене. 16 января 2016 года было объявлено о начале его реализации. Этот план предусматривает отмену санкций, наложенных на Иран в связи с его ядерной программой СБ ООН, США и Евросоюзом. Взамен Тегеран обязался ограничить свою ядерную деятельность, поставив ее под международный контроль.

Магнат также критически отозвался о вторжении США в Ирак в 2003 году, назвав его одним из худших решений во всей американской истории.

"Это одно из худших, возможно, худшее решение из тех, что когда-либо принимались в истории нашей страны. Это все равно, что бросать камни в улей", — заметил Трамп.

Трамп считает, что Обама упустил возможность повлиять на ситуацию в Сирии, и теперь точка невозврата пройдена.

"Это очень плохо, у нас был шанс сделать что-то, когда еще не была достигнута точка невозврата, но ничего не произошло. Это была единственная возможность. А теперь, похоже, слишком поздно", — сказал Трамп.

При этом политик, который приступит к исполнению своих обязанностей 20 января, осудил ту форму, в которой велась операция по установлению сирийскими правительственными силами контроля над городом Алеппо. "То, что произошло в Алеппо, было отвратительно, — утверждал он. — Я имею в виду, когда вы видите, как они стреляют в пожилых женщин, выходящих из города — они даже не могут идти, а они стреляют по ним — создается впечатление, что они стреляют в них из спортивного интереса. Страшная ситуация".

По данным ООН, численность населения Алеппо, в прошлом — экономической столицы Сирии, за время конфликта сократилась более чем в 2,5 раза — с 4 млн до 1,5 млн человек, но после освобождения города от боевиков в декабре прошлого года туда вернулись тысячи семей.

Резолюция СБ ООН по Израилю

Избранный президент США заявил, что может рассмотреть вопрос о переносе американского посольства в Израиле из Тель-Авива в Иерусалим.

"На этот счет я сейчас не буду высказываться, но мы посмотрим", — отметил Трамп.

Ранее президент Франции Франсуа Олланд назвал такой шаг провокацией, которая будет иметь самые негативные последствия. Глава МИД ФРГ Франк-Вальтер Штайнмайер также предостерег от нового витка эскалации конфликта между Израилем и Палестиной. "Уже в самом начале этого года возникает впечатление, что мы, возможно, находимся на пороге новой эскалации", — заметил он, напомнив о планах Трампа в отношении диппредставительства.

Закон о переносе американского посольства в Иерусалим был одобрен членами Конгресса США еще в 1995 году. Однако, стремясь избежать шагов, которые могли бы еще больше обострить ситуацию на Ближнем Востоке, занимавший тогда пост президента США демократ Билл Клинтон, пользуясь своими полномочиями, стал откладывать претворение закона в жизнь. Такой же политики придерживался сменивший Клинтона республиканец Джордж Буш-младший в нарушение собственного обещания перевести посольство в Иерусалим, которое он дал избирателям во время борьбы за президентское кресло в 2000 году. Действующий президент Барак Обама каждые полгода откладывал реализацию данного закона.

Магнат также призвал Великобританию наложить вето на любую резолюцию по ближневосточному урегулированию, чтобы не осложнять ему задачу по выработке соглашения.

"У Великобритании скоро будет возможность наложить вето, если соответствует правде то, что я слышу. Моя проблема в том, что мне будет сложнее выработать соглашение, если палестинцам изначально будет многое дано",- сказал он. "Я хочу, чтобы Великобритания наложила вето. Думаю, будет великолепно, если она это сделает, потому что я не уверен, что США это сделают — как это не удивительно", — добавил Трамп.

По его словам, принятая в конце прошлого года резолюция СБ ООН в поддержку урегулирования палестино-израильского конфликта на основе принципа "двух государств для двух народов" с осуждением поселенческой политики Израиля также не должна была пройти утверждение. "Это было ужасно. Он (президент США Барак Обама — прим. ТАСС) должен был наложить вето", — убежден Трамп.

Избранный президент США сообщил, что намерен назначить своим представителем по ближневосточному урегулированию своего зятя Джареда Кушнера. "Джаред — классный парень, он заключит соглашение по Израилю, которое никто больше не сможет заключить", — сказал Трамп в интервью.

Секретное досье

Дональд Трамп не исключает, что за публикацией досье о якобы имевшем место сборе Москвой компрометирующих сведений о нем стоят спецслужбы или демократы. "Я думаю, это, вероятно, могли быть спецслужбы, могли быть демократы", — сказал Трамп. "Это лживая информация, она полностью выдумана", — подчеркнул он.

При этом он полагает, что бывшего агента британской службы внешней разведки MI6, предположительно являющегося автором так называемого секретного досье на миллиардера, не следует выпускать из вида.

На этого человека, подчеркнул Трамп "нужно обратить внимание". "То, что он состряпал в отношении меня, оказалось ложным", — подчеркнул избранный президент США, который вступит в должность 20 января. По его словам, автора секретного досье "как будто бы наняли республиканцы и демократы, работающие вместе". "Но даже этому я не верю, поскольку они не работают вместе, они работают отдельно и не будут нанимать одного человека", — заметил будущий хозяин Белого дома.

Ранее газета WSJ сообщила, что сбором компрометирующих сведений на Трампа занималась лондонская Orbis Business Intelligence, укомплектованная главным образом экс-сотрудниками британских спецслужб. По данным издания, компанию возглавляют экс-агенты спецслужб Великобритании Кристофер Стил и Кристофер Борроуз. Именно имя Стила, который ранее работал в MI6, стало чаще всего звучать в прессе при упоминании о секретном документе.

По мнению премьер-министра Соединенного Королевства Терезы Мэй, автор досье в течение длительного времени не имел отношения к властям королевства. "Совершенно очевидно, что человек, который подготовил это досье, в течение многих лет не работал на правительство Великобритании", — заявила Мэй 13 января.

В минувшую среду пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков опроверг утверждения о том, что у России есть компромат на американских политиков: "Нет, у Кремля нет компромата на Трампа, информация (об обратном) не соответствует действительности и является не чем иным, как абсолютным вымыслом". Он опроверг также наличие у руководства РФ порочащих сведений о бывшей сопернице Трампа по предвыборной гонке, кандидата от Демократической партии Хиллари Клинтон. "Это абсолютная утка, абсолютная фабрикация, это полная чушь, Кремль не занимается сбором компромата", — подчеркнул Песков.

Оценка Brexit

Избранный президент США считает, что выход Великобритании из состава ЕС принесет Лондону большую выгоду, несмотря на первоначальные сложности.

"То обстоятельство, что курс английского фунта стерлингов падает, это замечательно", — сказал он, заметив, что в нынешних условиях, когда Великобритания входит в состав ЕС, "вести бизнес невозможно во многих частях Великобритании". "Я думаю, что Brexit в итоге окажется отличной вещью", — заметил Трамп.

Он добавил, что в условиях, когда в ЕС доминирует ФРГ, британцы поступили мудро, проголосовав за "развод" с Брюсселем. "Вы смотрите на ЕС, а видите Германию. Фактически это (ЕС) — инструмент для Германии. Именно поэтому я считаю, что Великобритания была столь мудра, решив выйти".

Избранный президент США также высказал скептическое отношение к перспективам, которые имеются у Европейского союза, поскольку население стран стремится к самоопределению, и предположил, что Brexit — это только начало общего процесса. "Я полагаю, что (из ЕС) выйдут и другие (страны). Я действительно думаю, что удержать их вместе будет нелегким делом", — признался Трамп.

Примечательно, что данное интервью у Трампа по заказу The Times взял бывший министр юстиции Великобритании и один из лидеров кампании в поддержку Brexit на прошлогоднем референдуме о дальнейшем членстве Великобритании в ЕС Майкл Гоув, который стал первым депутатом палаты общин, встретившимся с будущим хозяином Белого дома после его победы на президентских выборах. Первым же британцем, добившимся аудиенции у Трампа после ноябрьского триумфа, стал еще один евроскептик, причем весьма радикальный — бывший лидер ультраправой Партии независимости Соединенного королевства (UKIP) Найджел Фараж.

На состоявшемся в Великобритании в июне прошлого года референдуме по вопросу о целесообразности продолжения членства страны в Евросоюзе победили противники евроинтеграции. 51,9% британцев проголосовали за выход королевства из состава сообщества, против выступили 48,1%. Мэй, став премьером после отставки Дэвида Кэмерона, пообещала выполнить волю народа и запустить двухлетний процесс прекращения членства Великобритании в ЕС до конца марта этого года. Однако каким образом будет осуществлен этот процесс до сих пор неизвестно.