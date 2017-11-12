Трамп рассказал о пользе от хороших отношений с Путиным

Президент США Дональд Трамп в ходе пресс-конференции в рамках своего азиатского турне заявил, что хорошие отношения с Россией позволили бы устранить большое количество опасностей. Ситуацию вокруг предполагаемого вмешательства Кремля в американские выборы глава государства назвал "позором", который препятствует нормальным взаимоотношениям между "важными странами".

"Если у меня будут хорошие отношения с Владимиром Путиным, то это будет замечательно для обеих стран. Это устранит большое количество опасностей, потому что сейчас опасные времена. Это не какие-то мелочи. Это очень опасное время", — цитирует Трампа "Интерфакс".

Американский президент отдельно подчеркнул, что хорошие отношения с Россией "были бы отличной вещью", особенно когда речь идет о КНДР. "Мы говорим о миллионах и миллионах жизней. Это вам не детский сад. Это реальная проблема. И если бы Россия помогала нам наряду с Китаем, проблема была бы решена гораздо быстрее", — заявил Трамп.

Кроме того, глава государства в очередной раз прокомментировал ситуацию вокруг предполагаемого вмешательства Кремля в американские выборы. "Думаю, это позор, что подобные вещи могут уничтожить крайне высокий потенциал взаимоотношений между двумя странами, которые являются очень важными странами. Россия действительно может помочь нам", — отметил президент.

Трамп также рассказал, что у него с Путиным в последние дни было два или три коротких разговора, в ходе которых обсуждались "Сирия, деконфликтинг и так далее". "Вы знаете, у нас есть зоны, в которых наши войска пересекаются", — пояснил президент журналистам.

Ранее Трамп рассказал, что всерьез воспринимает слова Путина, когда тот говорит, что не вмешивался в американские выборы. Он также отметил, что Москва пыталась повлиять на исход выборов в США. "Президент Путин очень настойчиво, категорически отрицает, что имеет к этому какое-либо отношение. Нужно не вступать в споры по этому поводу, а начать говорить о Сирии и Украине", — подчеркнул глава Белого дома.

При этом он назвал расследование в отношении предполагаемого "российского вмешательства" в выборы в США "инспирированным демократами" и несколько раз отозвался о нем как об "охоте на ведьм".

Отметим, что полноценная встреча Трампа и Путина на саммите АТЭС не состоялась, хотя о ней говорили все последние дни. Российский президент объяснил сорванные переговоры графиками работы обоих лидеров, а также "определенными формальностями протокола, с которыми нашим командам справиться не удалось" (цитата по ТАСС). Путин, улыбнувшись, добавил, что виновники будут наказаны.